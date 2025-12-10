Hatay’da 2 aile arasında kavga! 1 ölü, 6 yaralı

Olay, Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. Mahallede yaşayan iki aile arasında arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 43 yaşındaki erkek şahıs İ.K. bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Şahıs, kaldırıldığı Altınözü Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.