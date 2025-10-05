Hatay'da '3 milyon TL'lik' yangın: "Depremden sonra yeniden ayağa kalkmaya çalışırken..."





"DEPREMDEN SONRA YENİDEN AYAĞA KALKMAYA ÇALIŞTIK"

Babası yangından bir hafta önce vefat eden Mithat Uslu, iş yerindeki yangında 3 milyon TL'lik kaybı olduğunu ifade ederek, "Depremden çok şükür sağ salim kurtulduk. Evimiz ve iş yerimiz gitti. Depremden sonra yeniden ayağa kalkmaya çalışırken bu depoyu yaptık. Yüksek voltajdan gelen elektrik kısa devre yaparak yangın çıktı ve iş yerimizi kaybettik. Yangın dolabın fişinden çıktı. Babamın ölümünden 7 gün sonra ve komşumuzun cenazesinden geldiğimizde hiçbir şey yoktu. Evde otururken torunumla oynuyordum." dedi.

'DEPON YANIYOR, HABERİN YOK MU'

Uslu, ürünlerinin hepsinin sıfır olduğundan bahsederek, "Komşular korna çalarak bize doğru geliyorlardı, 'Mithat abi depon yanıyor, haberin yok mu' diye bağırmaya başladılar. İtfaiyeyi aradık. Ürünlerin hepsi sıfırdı ve ambalajları hale üzerindeydi. Stokta yazana göre yaklaşık 3 milyon TL değerinde malım yandı. Yan taraftaki ürünler de yangında zarar gördü" ifadelerini kullandı.

Beyaz eşya bayisinde çıkan yangında, 3 milyon TL değerindeki eşyalar küle döndü | Video