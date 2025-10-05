Video Yaşam Beyaz eşya bayisinde çıkan yangında, 3 milyon TL değerindeki eşyalar küle döndü | Video
Beyaz eşya bayisinde çıkan yangında, 3 milyon TL değerindeki eşyalar küle döndü | Video

Beyaz eşya bayisinde çıkan yangında, 3 milyon TL değerindeki eşyalar küle döndü | Video

05.10.2025 | 09:53

Hatay'da esnaf Mithat Uslu'ya ait beyaz eşya bayisinde çıkan yangında 3 milyon TL değerindeki sıfır eşyalar yanarak kullanılmaz hale geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Antakya ilçesinde esnaflık yapan Mithat Uslu, Güzelburç Mahallesi'nde depremden sonra inşa ettiği iş yerinde Altus bayiliği yaparak geçimini sağlıyordu. Uslu'ya ait iş yerinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede büyüyerek mağazada satılmayı bekleyen ürünleri kullanılmaz hale getirdi. Yaralanma ve can kaybı yaşanmadan kontrol altına alınan yangında Uslu, 3 milyon TL'lik kaybı olduğunu söyledi.

"YANAN ÜRÜNLERİN HEPSİ SIFIRDI, YAKLAŞIK 3 MİLYON TL DEĞERİNDE MALIM YANDI"
Babasının yangından bir hafta önce vefat eden Mithat Uslu, iş yerindeki yangında 3 milyon TL'lik kaybı olduğunu ifade ederek "Depremden çok şükür sağ salim kurtulduk. Evimiz ve iş yerimiz gitti. Depremden sonra yeniden ayağa kalkmaya çalışırken bu depoyu yaptık. Yüksek voltajdan gelen elektrik kısa devre yaparak yangın çıktı ve iş yerimize kaybettik. Yangın dolabın fişinden çıktı. Babamın ölümünden 7 gün sonra ve komşumuzun cenazesinden geldiğimizde hiçbir şey yoktu. Evde otururken torunumla oynuyordum. Komşular korna çalarak bize doğru geliyorlar. Komşular 'Mithat abi depon yanıyor, haberin yok mu' diye bağırmaya başladılar. İtfaiyeyi aradık. Ürünlerin hepsi sıfırdı ve ambalajları hale üzerindeydi. Yanan ürünlerin hepsi sıfır ve Altus markaydı. Stokta yazana göre yaklaşık 3 milyon TL değerinde malım yandı. Yan taraftaki ürünlerde yangında zarar gördü" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beyaz eşya bayisinde çıkan yangında, 3 milyon TL değerindeki eşyalar küle döndü | Video 04:11
Beyaz eşya bayisinde çıkan yangında, 3 milyon TL değerindeki eşyalar küle döndü | Video 05.10.2025 | 09:53
Osmaniye’de 2,5 milyon TL değerinde kaçak ilaç operasyonu | Video 02:09
Osmaniye'de 2,5 milyon TL değerinde kaçak ilaç operasyonu | Video 05.10.2025 | 09:53
Bitlis’te düğün konvoyunda feci kaza: 4 yaralı | Video 02:01
Bitlis'te düğün konvoyunda feci kaza: 4 yaralı | Video 04.10.2025 | 16:39
Beylikdüzü’nde iki kişi tarafından darp edilen şahıs bayıldı | Video 00:52
Beylikdüzü'nde iki kişi tarafından darp edilen şahıs bayıldı | Video 04.10.2025 | 16:19
Ankara’da apartman dairesindeki yangını kontrol altına alındı | Video 01:47
Ankara’da apartman dairesindeki yangını kontrol altına alındı | Video 04.10.2025 | 15:24
Tüpçü Muro lakaplı cinayet zanlısı 10 yıl sonra İstanbul’da yakalandı | Video 00:16
"Tüpçü Muro" lakaplı cinayet zanlısı 10 yıl sonra İstanbul’da yakalandı | Video 04.10.2025 | 14:57
Jandarmadan kaçak alkol baskını: 620 litre etil alkol ele geçirildi | Video 01:11
Jandarmadan kaçak alkol baskını: 620 litre etil alkol ele geçirildi | Video 04.10.2025 | 14:03
Beşiktaş’ta yokuş aşağı inen tır kontrolden çıkarak boş araziye devrildi | Video 02:07
Beşiktaş'ta yokuş aşağı inen tır kontrolden çıkarak boş araziye devrildi | Video 04.10.2025 | 12:53
Gaziantep’te şok görüntüler! Doktor, para karşılığı sahte rapor yazdı: ’Normalde 150 ama senden 100 alırım’ | Video 01:41
Gaziantep'te şok görüntüler! Doktor, para karşılığı sahte rapor yazdı: 'Normalde 150 ama senden 100 alırım' | Video 04.10.2025 | 12:29
Antalya’da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet kamyonetle çarpıştı: 1 yaralı | Video 02:44
Antalya'da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet kamyonetle çarpıştı: 1 yaralı | Video 04.10.2025 | 12:23
SON DAKİKA | Kocaeli Dilovası’nda fabrikada patlama: 2 can kaybı! | Video 02:00
SON DAKİKA | Kocaeli Dilovası'nda fabrikada patlama: 2 can kaybı! | Video 04.10.2025 | 12:13
Antalya’da jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon: 4 tutuklama | Video 00:50
Antalya’da jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon: 4 tutuklama | Video 04.10.2025 | 11:57
Gaziantep’te 3 kişinin öldürüldüğü olayın katil zanlıları yakalandı | Video 03:11
Gaziantep'te 3 kişinin öldürüldüğü olayın katil zanlıları yakalandı | Video 04.10.2025 | 11:36
Fatih’te 2 katlı metruk bina çöktü! | Video 00:31
Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü! | Video 04.10.2025 | 11:28
İki ayrı kaza kamerada: Motosikletli köpekle birlikte savruldu | Video 00:51
İki ayrı kaza kamerada: Motosikletli köpekle birlikte savruldu | Video 04.10.2025 | 10:51
Makas atarak trafiği tehlikeye attı, o anları kayda aldırıp paylaştı | Video 00:28
Makas atarak trafiği tehlikeye attı, o anları kayda aldırıp paylaştı | Video 04.10.2025 | 10:28
Yedek lastikten uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama | Video 01:10
Yedek lastikten uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama | Video 04.10.2025 | 09:48
Mersin’de çeşitli suçlara karışan 361 şüpheli tutuklandı, 134 silah ele geçirildi | Video 01:03
Mersin'de çeşitli suçlara karışan 361 şüpheli tutuklandı, 134 silah ele geçirildi | Video 04.10.2025 | 09:48
Manisa’da kan donduran görüntüler: Darbettiği kız kardeşinin üzerine kaynar su döküp sosyal medyada paylaştı! 00:28
Manisa’da kan donduran görüntüler: Darbettiği kız kardeşinin üzerine kaynar su döküp sosyal medyada paylaştı! 03.10.2025 | 22:58
Özgürlük Filosu’ndaki Türk aktivist A Haber’e konuştu: İki temel amaçla yol yürüyoruz 04:19
Özgürlük Filosu’ndaki Türk aktivist A Haber’e konuştu: “İki temel amaçla yol yürüyoruz” 03.10.2025 | 22:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY