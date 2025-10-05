Beyaz eşya bayisinde çıkan yangında, 3 milyon TL değerindeki eşyalar küle döndü | Video 05.10.2025 | 09:53 Hatay'da esnaf Mithat Uslu'ya ait beyaz eşya bayisinde çıkan yangında 3 milyon TL değerindeki sıfır eşyalar yanarak kullanılmaz hale geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antakya ilçesinde esnaflık yapan Mithat Uslu, Güzelburç Mahallesi'nde depremden sonra inşa ettiği iş yerinde Altus bayiliği yaparak geçimini sağlıyordu. Uslu'ya ait iş yerinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede büyüyerek mağazada satılmayı bekleyen ürünleri kullanılmaz hale getirdi. Yaralanma ve can kaybı yaşanmadan kontrol altına alınan yangında Uslu, 3 milyon TL'lik kaybı olduğunu söyledi.

"YANAN ÜRÜNLERİN HEPSİ SIFIRDI, YAKLAŞIK 3 MİLYON TL DEĞERİNDE MALIM YANDI"

Babasının yangından bir hafta önce vefat eden Mithat Uslu, iş yerindeki yangında 3 milyon TL'lik kaybı olduğunu ifade ederek "Depremden çok şükür sağ salim kurtulduk. Evimiz ve iş yerimiz gitti. Depremden sonra yeniden ayağa kalkmaya çalışırken bu depoyu yaptık. Yüksek voltajdan gelen elektrik kısa devre yaparak yangın çıktı ve iş yerimize kaybettik. Yangın dolabın fişinden çıktı. Babamın ölümünden 7 gün sonra ve komşumuzun cenazesinden geldiğimizde hiçbir şey yoktu. Evde otururken torunumla oynuyordum. Komşular korna çalarak bize doğru geliyorlar. Komşular 'Mithat abi depon yanıyor, haberin yok mu' diye bağırmaya başladılar. İtfaiyeyi aradık. Ürünlerin hepsi sıfırdı ve ambalajları hale üzerindeydi. Yanan ürünlerin hepsi sıfır ve Altus markaydı. Stokta yazana göre yaklaşık 3 milyon TL değerinde malım yandı. Yan taraftaki ürünlerde yangında zarar gördü" ifadelerini kullandı.