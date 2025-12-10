Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da iki aile arasında bıçaklı ve sopalı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Tepehan Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu iki aile arasında sokak arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar, birbirlerine taş, sopa ve bıçakla saldırdı.

1 ÖLÜ, 6 YARALI

Olayda İ.K., T.A., R.K., Y.K., Y.K. Y.A. ve A.K., tekme, yumruk, sopa ve bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 7 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan İ.K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 6 yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Mahallede iki aile fertleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

