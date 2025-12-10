Hatay’da iki aile arasında bıçaklı ve sopalı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Tepehan Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu iki aile arasında sokak arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar, birbirlerine taş, sopa ve bıçakla saldırdı.

1 ÖLÜ, 6 YARALI

Olayda İ.K., T.A., R.K., Y.K., Y.K. Y.A. ve A.K., tekme, yumruk, sopa ve bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 7 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan İ.K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 6 yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Mahallede iki aile fertleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.