Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da korkunç olay: Eşini öldürüp banyoya gömmüş!
Giriş Tarihi: 6.12.2025 00:13

Hatay'ın Erzin ilçesinde, 61 yaşındaki Meliha S.’ye ulaşamayan yakınları durumu ihbar etti. Ekipler olayla alakalı çalışma başlatırken, evde yapılan incelemelerde talihsiz kadının banyoya gömüldüğü tespit edildi. Durum üzerine gözaltına alınan 77 yaşındaki Bekir S., korkunç cinayeti itiraf etti.

Gökdere Mahallesi'nde yaşayan Meliha S'ye (61) ulaşamayan yakınları, dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Çiftin yaşadığı eve giden ekipler, kapıda kan izlerine rastladı.

Jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede evin banyosunun kazıldığını tespit etti. Yapılan incelemede Meliha S'nin öldürülerek banyoya gömüldüğü belirlendi. Ekipler, olayla ilgili Bekir S'yi (77) suç aleti baltayla yakaladı. Gözaltına alınan Bekir S. ifadesinde, eşini baltayla öldürdüğünü ve banyoya gömdüğünü itiraf etti. Meliha S'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

