Hatay’da korkunç olay: Eşini öldürüp banyoya gömmüş!

Jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede evin banyosunun kazıldığını tespit etti. Yapılan incelemede Meliha S'nin öldürülerek banyoya gömüldüğü belirlendi. Ekipler, olayla ilgili Bekir S'yi (77) suç aleti baltayla yakaladı. Gözaltına alınan Bekir S. ifadesinde, eşini baltayla öldürdüğünü ve banyoya gömdüğünü itiraf etti. Meliha S'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.