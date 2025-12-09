Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da usulsüz sağlık raporu operasyonu
Giriş Tarihi: 9.12.2025 22:43

Hatay merkezli 41 ilde usulsüz doktor raporu veren çete yapılan operasyonla çökertildi. 41 ilde yapılan operasyonlarda Hatay’da 78 kişi, diğer illerde 74 kişi yakalandı. Toplam 162 şahıstan 19’u gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 12’si sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

İçinde Hatay'ın da olduğu 41 ilde, usulsüz istirahat raporu verilmesi, SGK prim gününü doldurmak İçin usulsüz sigorta girişi, malülen emeklilik için doktor raporu, usulsüz tıbbi işlemlerin ücretinin SGK'dan talebi ve engel oranının arttırılması suretiyle usulsüzlük yapan çeteye yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda Hatay'da 78 kişi yakalanırken, diğer illerde 74 kişi yakalandı. Toplam 162 şüphelinin yakalanmalarının yapıldığı olayla ilgili 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 19 kişiden 12'i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

