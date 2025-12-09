Hatay’da usulsüz sağlık raporu operasyonu

İçinde Hatay'ın da olduğu 41 ilde, usulsüz istirahat raporu verilmesi, SGK prim gününü doldurmak İçin usulsüz sigorta girişi, malülen emeklilik için doktor raporu, usulsüz tıbbi işlemlerin ücretinin SGK'dan talebi ve engel oranının arttırılması suretiyle usulsüzlük yapan çeteye yönelik operasyon düzenlendi.