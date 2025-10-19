Hatay’da yolcu minibüsü traktöre çarptı: 15 yaralı

Kaza, Reyhanlı-Antakya yolu Beşaslan Mahallesi mevkiinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Bir yolcu minibüsü, aynı istikamette seyreden traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada minibüsteki 15 kişi yaralandı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.