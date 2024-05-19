Hatay’ın ‘Beyaz Meleği’ Gülseren

çocuk annesi ev hanımı Gülseren Aykanat, eşinin işi nedeniyle uzun süre Suudi Arabistan'da yaşadı. 2012'de memleketi Hatay'a dönen Aykanat, hem eşini hem de anne ve babasını kaybetti. Birçok yardım kuruluşu bünyesinde görev alan Aykanat, 'İyilikte Buluşanlar Ekibi'ni kurdu. Başta çocuklar ve ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşan gönüllülerin hayatı 6 Şubat'taki asrın felaketi depremlerle yerle bir oldu. Gülseren Aykanat hasar alan evinden yaralı olarak kurtuldu. Ancak 14 kişiden oluşan gönüllü ekibinden kayıplar verdi. Beyninde pıhtı oluşan ve beyin kanama riskine rağmen tedavi olmayı reddedip, risk alan Aykanat, gönüllüler ile irtibat kurmaya çalıştı. Aykanat, farklı illerde yaşayan çocuklarının yanına gitmektense depremin ilk gününden itibaren gönüllüler ile birlikte ellerinden geldiğince mücadele verdi. Depremde 12 yakınını da kaybeden Aykanat'ı görenler 'Beyaz Melek' olarak sesleniyor. 'Dünyayı iyilik kurtaracak' sloganı ile yola çıktıklarını belirten Aykanat, "İyileştirdikçe iyileştiğimi fark ettim. Ortak noktamız iyilik" dedi.