Hataylı depremzede öğrenciler Adana’da

Eğitim köyünün mimarlarından biri olan Samandağlı ATDSK üyesi, Orçun Utlu'nun da eşlik ettiği geziye katılan öğrenciler, Adana Demirspor-Hatayspor futbol maçı ile Seyhan Belediyesi - Kayseri Voleybol 2'nci Lig Kadınlar Voleybol karşılaşmasını izlediler, ATDSK Çok Amaçlı Spor Salonu'nda voleybol oynadılar. Atatürk Evi, Sinema Müzesi, dünyanın kullanılan en eski köprüsü olan Taşköprü'yü ziyaret ettiler.

Futbol karşılaşmasını öğrencilerle birlikte izleyen, öğrencilerle sohbet edip, voleybol oynayan Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, "Depremin ağır etkilerinin hissedildiği Hatay'dan öğrencilerimizi Adana'da misafir ederek, küçük bir dokunuş yaptık. Bu programın organizasyonuna destek veren ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin ve yönetimine, öğrencileri sınava hazırlayan, onlara destek olan eğitimcilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Bir ay önce 100. Yıl Atatürk Eğitim Köyü'ne ziyarette de bulunan Başkan Keskin de, LGS'de öğrencilere başarı dileyerek, "Samandağ ziyaretimde size verdiğim sözümü yerine getirmek için heyecanla sizlerin sınav sonucunu bekliyorum. LGS'de derece alan öğrencilerimizi İtalya gezisiyle ödüllendireceğim" diye konuştu.