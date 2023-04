Hataylı şehit eşi, idari izinli olmasına rağmen depremzedelerin yaralarını sarmak için gönüllü hizmet veriyor

- "Müdürüme ısrarla çalışmak istediğimi söyledim"

Tuba Güdük, şehit ve gazi yakını kadrosundan 2014 yılında memur olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde çalışmaya başladığını söyledi.

Depreme yakalandıkları evlerinde çocuklarıyla çok korktuğunu belirten Güdük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem olduğunda çocuklarımın, annemin ve babamın üzerine dolap düşmüştü. Onları kaldırmak için çok telaşlandım. Zor bir zamandı. Şu an geçici bir süre Reyhanlı'da ikamet ediyoruz. Burada da memur olarak çalışıyorum. Normalde ödeme birimden sorumluydum ancak şu an ne iş olursa onu yapıyorum. Vatandaşımıza faydalı olabilmek için müdürümüzün bize verdiği her işi zevkle yapıyorum. Şehit aileleri, gazilerimizle, engellilerimizle ilgileniyorum. Yardım için başvuru yapanlara yardımcı oluyorum. Taleplerini değerlendiriyoruz. En önemlisi insanlarla dertleşiyoruz çünkü yaşadığımız sıkıntılar aynı, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum."