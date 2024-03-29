Haberler Yaşam Haberleri Hatipoğlu: Halkın iradesi Seyhan Yüzyılı’nı başlatacak
Giriş Tarihi: 29.3.2024 13:54 Son Güncelleme: 29.3.2024 15:14

Hatipoğlu: Halkın iradesi Seyhan Yüzyılı’nı başlatacak

Adana'da “Yeni 1 Seyhan” vizyonuyla, 27 vizyon projeyle yola çıkan Cumhur İttifakı’nın Seyhan Belediye Başkan adayı Erdal Hatipoğlu, seçmenlere “Seyhan’ın iktidarı, Seyhan Yüzyılı” için sandığa gitme çağrısı yaptı. Adaylığının ilk gününden itibaren halkla iç içe seçim kampanyasını yürüten, temiz ve samimi siyasetiyle dikkat çeken, Seyhan’ın 96 mahallesinin tamamını gezen Erdal Hatipoğlu, 10 yıldır gerçek belediyecilik hizmeti alamayan Seyhan’ın 1 Nisan’dan itibaren gerçek belediyecilikle buluşacağını vurguladı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Hatipoğlu: Halkın iradesi Seyhan Yüzyılı’nı başlatacak

31 Mart yerel seçimlerinin Seyhan ve Adana için milat olacağını bildiren Hatipoğlu, "Halkın iradesi sandığa yansıyacak, seçmenlerimizin teveccühleri ve bize verecekleri oylarla Cumhur İttifakı'nın bayrağını Seyhan Belediyesi'nin çatısına dikeceğiz. 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'de gerçek belediyeciliğin adresi AK Parti Belediyeciliği ile Seyhan'ı buluşturacağız ve hizmet hamlesini başlatacağız" dedi.

Seyhan'ın kaybettiği yılları, Cumhur İttifakı olarak durmadan, yorulmadan çalışarak telafi edeceklerini bildiren Hatipoğlu, "Türkiye'nin 56 ilinden büyük Seyhan ilçemiz belediye hizmetlerinden yoksun, mahrum bırakılmış. Seyhan 10 yılda çok şey kaybetti. Halkımızın sandıktaki iradesiyle Seyhan'ı hep birlikte geleceğe, Türkiye Yüzyılı'na taşıyacağız. 31 Mart'ta sandığa gidecek olan Seyhanlı hemşerilerimizin oyları, halkımızın iradesi Seyhan Yüzyılı'nı başlatacak" diye konuştu.

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Hatipoğlu: Halkın iradesi Seyhan Yüzyılı’nı başlatacak
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