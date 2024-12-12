Hava almak için balkona çıkmıştı: Üniversite çalışanı 3. kattan aşağıya düşerek can verdi!

Olay, Bartın'da meydana geldi. Oğuz Karamanoğlu, 5 katlı apartmanın 3'üncü katında annesiyle birlikte oturduğu evde, hava almak için balkona çıktı. Karamanoğlu, dengesini kaybedip, yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Karamanoğlu, yaralı olarak kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda memur olan Karamanoğlu'nun cenazesi, morga kaldırıldı. Oğuz Karamanoğlu'nun, yarın memleketi Zonguldak'ta toprağa verileceği öğrenildi.