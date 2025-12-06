HAVA DURUMU 7 ARALIK PAZAR | Yarın hava durumu nasıl? İstanbul’da yağmur yağacak mı? AKOM uyardı!

7 Aralık Pazar gününe yaklaşırken birçok kişi hafta sonu için hava durumu tahminlerini araştırıyor. İstanbul'da yağmur görülüp görülmeyeceği merak edilirken, AKOM olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Peki, Pazar günü hava sıcaklıkları ve yağış durumu nasıl seyredecek?

PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU RAPORU

Türkiye hafta sonu Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. İstanbul'da hafta sonu hava 9 derece birden soğuyacak. İzmir, Aydın, Denizli, Antalya, Mersin ile Muğla'da çok kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurdun büyük bölümünde yağışlar bugün de devam edecek. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da görülecek yağışlar İzmir, Aydın, Denizli, Antalya, Mersin ve Muğla'da çok kuvvetli olacak.