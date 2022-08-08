Haberler Yaşam Haberleri HAVA DURUMU UYARISI! Meteoroloji duyurdu: İstanbul, Ankara, İzmir 9-10-11-12 Ağustos 2022 hava durumu nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 8.8.2022 11:44

HAVA DURUMU UYARISI! Meteoroloji duyurdu: İstanbul, Ankara, İzmir 9-10-11-12 Ağustos 2022 hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminlerini paylaştı. Bugün sabah saatlerinde şiddetlenerek megakent İstanbul’u etkisi altına alan yağışlı havanın önümüzdeki günlere de birçok ilde etkili olacağı kaydedildi. Bu noktada “9-10-11-12 Ağustos 2022 hava durumu nasıl olacak?” soruları yanıt aramaya devam ediyor. İşte Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri ve tüm detaylar...

HAVA DURUMU UYARISI! Meteoroloji duyurdu: İstanbul, Ankara, İzmir 9-10-11-12 Ağustos 2022 hava durumu nasıl olacak?

Günlük hava durumu tahminleri; bugün birçok ilde etkili olan yağışların ardından merak konusu haline geldi. 9-10-11-12 Ağustos 2022 tarihli rapora göre; yağışlı havalar bir süre daha belirli bölgelerde devam edecek. Bu noktada ise "9-10-11-12 Ağustos 2022 hava durumu nasıl olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Meteoroloji hava durumu tahminleri ve tüm detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Osmaniye, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Adana ve Erzurum'un kuzey, Hatay'ın kıyı, K. Maraş'ın batı, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Kütahya'nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, öğle saatlerinden sonra Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Kütahya'nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 35°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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HAVA DURUMU UYARISI! Meteoroloji duyurdu: İstanbul, Ankara, İzmir 9-10-11-12 Ağustos 2022 hava durumu nasıl olacak?
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