Havalar ısındı çocuklar ölüm kanalına akın etti

Adana'da havaların ısınmasıyla birlikte çocuklar, serinlemek için sulama kanalı, Seyhan Nehri, Seyhan Baraj Gölü ve Akdeniz'e girmeye başladı. Özellikle şehrin birçok noktasından geçmekte olan sulama kanalları her yıl olduğu gibi bu yıl da çocukların serinlemek için en fazla tercih ettiği yerler oluyor. Son 11 yılda Adana'da 318 kişi sulama kanalında serinlemek isterken boğularak can verdi.Sadece geçen yıl çoğu çocuk 30 kişi hayatını kaybetti, birçok ailenin ocağına ateş düştü. Bu yıl da aynı felaketlerin yaşanmaması için aileler özellikle sulama kanallarında önlem alınmasını talep ediyor. Havaların iyice ısınmasıyla birlikte çocuklar okulların kapanmasını dahi beklemeden sulama kanalına girmeye başladı. Havanın çok sıcak olduğunu söyleyen bir çocuk, muhabirin "Geçen yıl 30 kişi öldü, korkmuyor musun?" sorusuna, "Sıcaktan yanıyoruz. Allah rahmet eylesin, ben yüzmekten korkmuyorum. Hayata bir kez geliyorsun, her şeyi deneyeceksin" diye yanıt verdi. Çocukların yüzmesi drone'la da görüntülendi. İHA