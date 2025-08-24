Havalimanında sahte evrakla yakalandı 5 yıla kadar hapsi istendi

Bingöl'de yaşayan 25 yaşındaki Çekdar D., Londra'da yaşayan ağabeyinin yanına gitmek için İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Genç adam, uçağa bineceği sırada görevlilere İngiltere oturum kartını gösterince gözaltına alındı. Çekdar D.'yi gözaltına aldıran süreç yaptığı sahtecilikle başladı. Vizesi olmayan genç adam, Ali D. isimli bir kişi ile anlaştı. Ali D., kendisine ait pasaportu ve İngiltere oturum kartını Çekdar D.'ye verdi. Pasaport ve oturum kartına kendi fotoğrafını yapıştırıp İngiltere'ye gideceğini düşünen adam, ekiplerin radarına girdi. Evraklarının sahte olduğu anlaşılan Çekdar D.'nin pasaport ve oturum kartına el konuldu, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da hakkında soruşturma başlattı.

"ALDATMA KABİLİYETİ VAR"

Soruşturma kapsamında evraklar üzerinde polis kriminal laboratuvarınca inceleme yapıldı. Hazırlanan raporda, İngiltere oturum kartının sahte olarak düzenlendiği ve aldatma kabiliyetinin bulunduğu belirlendi. Orijinal olan pasaportun, ikinci sayfasındaki yüzeyin soyularak fotoğraf değişikliği yapılmasıyla sahte hâle getirildiği kaydedildi.

YİNE DE İNGİLTERE'YE GİTMEYİ BAŞARDI

İFADESİ alınan şüpheli, ağabeyinin İngiltere'de yaşadığını ve bu nedenle Londra'ya gitmeye karar verdiğini söyledi. Ali isimli bir şahsın kendisine pasaport ve İngiltere oturum kartını verdiğini, sahte olduğunu bilmediğini öne sürdü. Savcılık, Çekdar D.'nin, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 5 yıla kadar hapsini istedi. Dava açılıp yargılama yapılmaya başlandı. İlk duruşmaya gelmeyen sanığın bir şekilde İngiltere'ye gittiği belirlenirken hakkında yakalama kararı çıkarıldı.