Havaya silahla ateş edip, sosyal medyada paylaşan 18 yaşındaki şüpheli yakalandı

Olay, 9 Temmuz'da Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi 5'inci Çağlayan Sokak'taki bir binanın çatısında meydana geldi. Tabancayla binanın çatısına çıkan H.E., defalarca havaya ateş açtı. Daha sonra şüpheli o anları sosyal medya üzerinden paylaştı. Bunun üzerine harekete geçen Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. 4 suç kaydı bulunan H.E., evine düzenlenen operasyonla, 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan gözaltına alınırken, havaya ateş ettiği tabanca da ele geçirildi. Şüpheli H.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.