TÜRKSAT ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle Aksaray'da düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışması final atışları ile devam ediyor. Aksaray Tuz Gölü'nde bulunan Hisar Atış Alanı'nda düzenlenen uçuş etabında, gerçek bir uydunun model olarak geliştirme aşamasını tamamlayan genç mühendisler çift yönlü ve sistemler arası haberleşme görevlerini tamamlamak için yarışıyor. Uçuş etabı, model uyduların roketlerle fırlatılması ile gerçekleştiriliyor. Model uydular, bu yıl da 50'ye yakın görevi gerçekleştirecek. Kayseri Erciyes Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Mustafa Eren Köse ve arkadaşları 4 yıl boyunca hem part-time işler yaptı hem de hayallerinin peşinden koştu. 6 kişiden oluşan MERGEN ekibi, Ağustos'ta gerçekleştirilen 10'uncu TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda (MUY) ilk kez düzenlenen 'Yakın uzay' kategorisinde, kanepe parçalarından yaptıkları Mersat 2C Projesi ile portatif uydu aracılığıyla internet ağı olmadan haberleşme imkânı sağlamayı başardı. Ekip, 30 kilometre yükseklikte GSM sinyali olmadan Aksaray-Konya hattında haberleşmeyi sağlayarak birinci oldu.

HEDEF İYİ BİR DERECE ALMAK

MERGEN'in şimdiki hedefi ise daha önce yedinci oldukları TEKNOFEST Model Uydu Yarışması'nda çok daha iyi bir dereceye ulaşmak. Şu anki yarışmaya Mersat 2A projesi ile katıldıklarını söyleyen Mustafa Eren Köse, "Sinyalin olmadığı ortamda uzayda geliştirdiğimiz uydu portatifiyle haberleşme, görüntü elde etmek ve uzaydan veri toplama, sıcaklık, soğukluk gibi verileri elde etmeyi başardık. Hedefimiz daha da büyük. Amacımız buradaki yarışmada bunu daha da geliştirmek. Ek işlerde çalıştık, elimizde gördüğünüz bu uyduyu kırık bir kanepenin ve diğer materyallerin birleşimi ile yaptık ama işe yaradı. Hayallerinizin peşinden koşun, asla pes etmeyin" diye konuştu.