Hayat arkadaşına can oldu

Elmas Özdemir, 6 yıl önce Hasan Özdemir ile hayatlarını birleştirdi. Bu evlilikten de 2 çocuğu dünyaya geldi. Genç kadın 3 yıl önce böbrek rahatsızlığı yaşamaya başladı. Bu süre içerisinde doktor kontrollünde olan Özdemir'e nakil olması gerektiği belirtildi. Yapılan tetkikler sonucunda hayat arkadaşı Hasan Özdemir'in böbreğinin uygun olduğu tespit edildi. Özdemir'de hiç düşünmeden eşine böbreğini verdi. Başarılı geçen operasyonla böbrek nakli gerçekleştirildi.

'BANA VERDİĞİ DEĞERİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ'

Sağlığına yeniden kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Elmas Özdemir, duygularını SABAH'a anlattı. Özdemir, "Çok zorlu bir süreçten geçtik. Ama sonucu çok güzel bitti. Eşim hiç düşünmeden bana böbreğini verdi. Bana ne kadar değer verdiğini bir kez daha göstermiş oldu. Hayat arkadaşım bana hayatımı bağışladı. Vermek zorunda değilsin dedim ama eşim hiç tereddüt etmedi. 'Ben her şeye hazırım, sevdiğim kadına vermeyeceğim de kime vereceğim' dedi. Allah ondan razı olsun. Binlerce kişi organ nakli bekliyor. Herkesin organ bağışı yapmasını istiyorum" dedi.

Eşine ikinci hayatını veren Hasan Özdemir ise, "3 yıldır zorlu bir süreç yaşadık. Eşim gözümün önünde eziyet çekiyordu. Hiç tereddüt etmedim. Hayat arkadaşıma can oldum. Bende en az onun kadar mutluyum" ifadelerini kullandı.

OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ

Nefroloji Uzmanı Fethi Yönet, "Hastamızın 3 yıldır kronik böbrek rahatsızlığı vardı. Diyalize girmeden takip ediyorduk. Tansiyon nedeniyle böbrek yetmezliğine girmişti. Eşinin ise herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Gerekli tetkikleri yaptık. Uygun donör olduğunu tespit ettik ve naklimizi yaptık. Şuan için her şey normal. Bundan sonrada eşinin böbreği ile uzun bir ömür geçirecek" dedi.

ORGAN BAĞIŞI ÇOK ÖNEMLİ

Nefroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Halil Zeki Tonbul, organ bağışının önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Tonbul, "Ülkemizde her yıl 3-9 Kasım arası Organ Bağışı Haftası olarak kutlanıyor. Ülkemizde 65 bin hasta son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi görüyor. Her yıl diyaliz havuzuna 10 bin yeni hasta ekleniyor. Bu hastaların yıllık ölüm oranları yüzde 10 ila 15 gibi çok yüksek düzeyde. Ülkemizde son 15 yıl içerisinde organ nakli 4-5 kat arttı. Son 10 yılda 35 bin böbrek nakli oldu. Her yıl yaklaşık 3 bin 500 nakil yapılıyor. Maalesef artış sadece canlı nakillerde oluyor. Dünyada canlı nakillerde en üst sıralardayız. 5-6 yıl öncesine kadar kadavra oranları yüzde 20'lerdeydi şimdi ise yüzde 10'ların altına düştü. Yılda 600-700 kadavra nakil yapılırken son 2 yılda 200'ün altına düştük. Kovid pandemisinin de bunda etkisi oldu" dedi.