Hayat kurtaracak babalık davası

İzmir'de yaşayan Seren T., 2010'da evli ve 3 çocuk babası Kayserili işadamı Tarık Y. ile beraberliğinden dünyaya gelen oğlu İsmet'i, kendi nüfusuna kaydettirdi. Ancak hem annelik hem de babalık yaptığı oğlu kemik iliği kanserine yakalandı. Kurtulması için ise ilik nakli gerekiyordu. Bunun üzerine Tarık Y.'den, diğer çocuklarından ilik nakli yaptırmak için yardım istedi. Ancak reddedildi. Seren T. de Tarık Y.'ye babalık davası açtı. İzmir 8. Aile Mahkemesi'nde görülen davada, iddiaya göre Tarık Y.'den usulüne uygun alınmayan kan örnekleriyle yapılan incelemede İsmet'in biyolojik babasının Tarık Y. olmadığı yönünde rapor verildi.

TESTTEKİ HATALAR ZİNCİRİ

Bunun üzerine Seren T., babalık davalarında uzman avukat Varol Turbay'a başvurdu. Turbay ise İstinaf Mahkemesine itirazda bulundu. Dilekçesinde, DNA testi için kan örneği verenlerin sol kolunun mühürlü olması, örnek alınması sırasında video ve fotoğraf çekilmesi, nüfus cüzdanı ile son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafının da yanında getirmesi gerektiğini ifade eden Turbay, kan örneklerinin 5 mililitre olacak şekilde alınması, pıhtılaşma olmaması için tüpün karıştırılması ve dik pozisyonda sabitlenip, soğuk taşıma zinciri içinde Biyolojik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesi gerektiğinin altını çizdi.

DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK

Tarık Y.'nin ise koluna mühür vurulmadan, video ve fotoğraf çekimi yapılmadan alınan kan örneklerini, üstelik elden teslim ettiğini belirten Turbay, kan örneklerinin usulüne uygun olarak alınmadığını anlatarak, mevzuata uygun şekilde yeniden kan örneği alınıp DNA testi yapılması gerektiğini ifade etti. Seren T. ve Turbay'ın gerekçelerini haklı bulan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Turbay, ayrıca yanlış kan örneği alınmasıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bu kararla, Tarık Y.'den usulüne uygun şekilde alınacak kan örnekleri İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yeniden incelenecek ve mahkeme buna göre karar verecek.

ANNE, SABAH'A KONUŞTU

SABAH'a konuşan Seren T., "Tarık Y.'nin evli ve 3 çocuk sahibi olduğunu daha sonradan öğrendim ve ayrıldım. Oğlum kansere yakalandığında Tarık Y.'nin çocuklarından kemik iliği nakli yapılmasını istedik ancak kabul etmediler. Çünkü kardeşlerde uyum yüzde 90 olabiliyor. Oğlum, ilik nakli olabilirse sağlığına kavuşacak" dedi.