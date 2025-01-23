Hayat kurtarmak isterken canından oldu

Danıştay 9. Dairesi Başkanı Abdurrahman Gençbay ve Ankara 11. İdare Mahkemesi Hâkimi Serpil Gençbay'ın Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıfta öğrenim gören oğulları Yiğit Gençbay da otel yangınında can verdi. Gece saatlerinde başlayan yangını fark eden ve otelin 2. katında kalan Gençbay, yangın sırasında camdan atlayarak kurtuldu. Ancak mahsur kalanları görünce kayak eğitmenleri ile birlikte tekrar otele girerek yardım etmek istedi. Bir süre içeride kalan Gençbay, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Gençbay, Ankara Türk Konut Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.