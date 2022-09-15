Hayata Dönüş Operasyonu’nu davasında yeni gelişme: Eski bakan dinlenecek!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2010 yılında hazırlanan iddianamede, 19 Aralık 2000'de gerçekleşen operasyonda Bayrampaşa Cezaevi'nde 12 kişinin öldüğü 29 kişinin de yaralandığı anlatılıyor. İddianamede, 196 sanığın "Görev sınırını aşarak gayrimuayyen şekilde birden çok adamı öldürmek" ve "29 kişiyi de yaralamak" iddiasıyla çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları talep edilmişti. Sanıklardan 2 kişi yargılama sürecinde vefaat etti. Davanın 47. celsesi bugün görüldü. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukat avukatları geldi.

Dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'ın avukatı celse arasında mahkemeye müvekkilinin Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla dinlenilmesini talep etti.

"SADETTİN TANTAN HUZURDA DİNLENSİN"

Bir kısım katılanlar avukatı Murat Çelik "Sadettin Tantan'ın burada huzurda dinlenmesini talep ediyorum. SEGBİS ile dinlenmesin kabul etmiyorum" dedi.

ESKİ BAKAN TANIK OLARAK DİNLENECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti bir sonraki duruşmada dönemin İçişleri Bakanı olan Sadettin Tantan'ın SEGBİS ile tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.