Haberler Yaşam Haberleri Hayata Dönüş Operasyonu'nu davasında yeni gelişme: Eski bakan dinlenecek!
Giriş Tarihi: 15.9.2022 16:39

Hayata Dönüş Operasyonu'nu davasında yeni gelişme: Eski bakan dinlenecek!

Bayrampaşa Cezaevi'nde 21 yıl önce Hayata Dönüş Operasyonu'nda 12 kişinin ölümü ve 29 kişinin de yaralanmasına ilişkin görev sınırlarını aştığı iddia edilen dönemin jandarma görevlisi 194 sanığın yargılandığı davada dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan tanık olarak dinlenecek.

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Hayata Dönüş Operasyonu’nu davasında yeni gelişme: Eski bakan dinlenecek!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2010 yılında hazırlanan iddianamede, 19 Aralık 2000'de gerçekleşen operasyonda Bayrampaşa Cezaevi'nde 12 kişinin öldüğü 29 kişinin de yaralandığı anlatılıyor. İddianamede, 196 sanığın "Görev sınırını aşarak gayrimuayyen şekilde birden çok adamı öldürmek" ve "29 kişiyi de yaralamak" iddiasıyla çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları talep edilmişti. Sanıklardan 2 kişi yargılama sürecinde vefaat etti. Davanın 47. celsesi bugün görüldü. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukat avukatları geldi.
Dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'ın avukatı celse arasında mahkemeye müvekkilinin Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla dinlenilmesini talep etti.

"SADETTİN TANTAN HUZURDA DİNLENSİN"

Bir kısım katılanlar avukatı Murat Çelik "Sadettin Tantan'ın burada huzurda dinlenmesini talep ediyorum. SEGBİS ile dinlenmesin kabul etmiyorum" dedi.

ESKİ BAKAN TANIK OLARAK DİNLENECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti bir sonraki duruşmada dönemin İçişleri Bakanı olan Sadettin Tantan'ın SEGBİS ile tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ başvuru şartları, ücreti ve daire metrekareleri belirlendi! e-Devlet ekranı için bu detaylara dikkat! TOKİ sosyal konut başvuru ücreti ne kadar olacak?
TOKİ arsa başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 100 bin arsa atışı hangi illerde, nerede, fiyatları ne kadar? TOKİ arsa başvuru şartları ve tarihleri ve tüm detaylar
TOKİ başvuru şartları 2022 ve ücreti SON DAKİKA: Tek tuşla e-Devlet başvurusu yap! TOKİ sosyal konut fiyatları ve taksit ödemeleri ne kadar?
TOKİ başvuru şartları ve ücreti son dakika! Daire fiyatları ve taksit ödemeleri açıklandı! 2022 TOKİ ucuz sosyal konut ve arsa satışı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi
TOKİ ucuz konutlar kaç m2? TOKİ 2022 Sosyal Konut 2+1 ve 3+1 evler kaç metrekare?
Almanya çaresiz! Kriz faturalara yansıdı
SON DAKİKA: Bakan Kurum canlı yayında açıkladı! Cayma hakkı var mı? Daireyi iade edenler parasını alabilir mi?
Evde bakım maaşı yatan iller 15 Eylül 2022: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, hesaplara yatmaya başladı mı?
TOKİ sosyal konut genç kategori başvuru ekranı 2022: TOKİ genç başvuru nasıl yapılır, yaş sınırı kaç ve şartları nelerdir?
TOKİ genç başvuru şartları arasında öğrenci detayı! TOKİ sosyal konut genç kontenjan ne kadar, yüzde kaç?
ARKADAŞINA GÖNDER
Hayata Dönüş Operasyonu'nu davasında yeni gelişme: Eski bakan dinlenecek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA