Haberler Yaşam Haberleri Hayatı 45 bin Euro'ya bağlı
Giriş Tarihi: 9.11.2021 13:52 Son Güncelleme: 9.11.2021 13:54

Hayatı 45 bin Euro'ya bağlı

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Hayatı 45 bin Euro’ya bağlı

Batman’da yaşan Özdemir ailesinin 11 yaşındaki oğlu Sedat Özdemir, burun ve beyin sinir damarı arasında bulunan tümörler hayatını kararttı. Küçük Sedat, yurtdışında ışın tedavisi görmezse hayatı tehlikeye girecek. Oğlunun tedavi edilmesini isteyen anne Servet Özdemir, hayırseverlere ve yetkililere seslenerek, “Oğlumun hayatta kalabilmesi için lütfen destek olan” dedi.

Batman merkez Yavuz Selim Mahallesi 3525 sokak no:52 adresinde oturan Emin ve Servet Özdemir çitinin dört çocuğundan biri olan Sedat Özdemir, Türkiye'de tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa yakalandı. Sinir damarı ile beyin arasında ve burunda bulunan iki tümörle adeta hayatı kararan küçük Sedat, şimdiye kadar 7 ameliyat geçirdi. Batman ve Diyarbakır'dan sonra İzmir Ege Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat olan küçük Sedat, daha sonra tedavisi için yurtdışına sevk edildi. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle yurtdışına tedavi için gidemeyen aile daha sonra Diyarbakır Dicle Üniversite Hastanesi Çocuk Onkolojisine giderek oğlunun yaşadığı sağlık soruna çare aramaya başladı.

TEK ÇARE YURTDIŞI!

Doktorların tedavinin riskli olduğunu kendilerine aktardığını söyleyen anne Servet Özdemir, "Bu hastalığın ışın tedavisi için İzmir'den de bizi yurt dışına sevk ettiler ama gidemedik. Doktorlar, tedavi sırasında beyin sinir damarı patlayabilir, tedavi ilerde kansere dönüşebilir diye bize ilettiler. Doktor ışın tedavisinin kesinlikle verilmesi gerektiğini verilmezse tekrar tümörlerin büyüyeceğini ve bir daha ameliyat şansının olmadığını söyledi. Türkiye'nin hemen hemen her yerine gönderdik ama hepsi Türkiye'de imkân olmadığını yurtdışına gidilmesi gerektiğini söylüyorlar. Eşim asgari ücretle çalışıyor. Geçimimizi zor sağlıyoruz. Edindiğimiz bilgiye göre ışın tedavisin yurtdışındaki maliyeti yaklaşık 45 bin Euro diyorlar. Bizim bu maliyetin altında kalkmamız imkânsız. Lütfen oğlumun yaşaması için hayırseverlerden ve yetkililerden destek bekliyoruz " dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Koronavirüse yakalanan Hakan Ural hastaneye kaldırıldı! Hakan Ural'ın son durumunu partneri Nur Tuğba Namlı açıkladı!
Murat Başoğlu'na 4 ayrı suçtan mahkeme ve ceza...
Son dakika: Vitor Pereira sonrası yeni teknik direktör eski Galatasaraylı mı olacak? Ali Koç'un kararı...
Menderes planladı, Erdoğan gerçekleştirdi: Ilısu'da Türkiye kazandı, onlar kaybetti...
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası ne zaman çıkacak, son durum nedir, kimler faydalanacak? EYT yasası son dakika bugün!
Son dakika: Vitor Pereira'nın geleceği geleceği belli oldu! Fenerbahçe'den Alex De Souza hamlesi...
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı! 8 Kasım 2021 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?
Merkez Bankası'ndan yeni hamle: O oranlar değişti! Karar Resmi Gazete'de
Ev alım-satımında yeni dönem başlıyor! Türkiye'de bir ilk olacak
14 yaşındaki kızını vurması için kadın tetikçi kiralamış!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hayatı 45 bin Euro'ya bağlı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA