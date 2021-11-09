Hayatı 45 bin Euro’ya bağlı

Batman merkez Yavuz Selim Mahallesi 3525 sokak no:52 adresinde oturan Emin ve Servet Özdemir çitinin dört çocuğundan biri olan Sedat Özdemir, Türkiye'de tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa yakalandı. Sinir damarı ile beyin arasında ve burunda bulunan iki tümörle adeta hayatı kararan küçük Sedat, şimdiye kadar 7 ameliyat geçirdi. Batman ve Diyarbakır'dan sonra İzmir Ege Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat olan küçük Sedat, daha sonra tedavisi için yurtdışına sevk edildi. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle yurtdışına tedavi için gidemeyen aile daha sonra Diyarbakır Dicle Üniversite Hastanesi Çocuk Onkolojisine giderek oğlunun yaşadığı sağlık soruna çare aramaya başladı.

TEK ÇARE YURTDIŞI!

Doktorların tedavinin riskli olduğunu kendilerine aktardığını söyleyen anne Servet Özdemir, "Bu hastalığın ışın tedavisi için İzmir'den de bizi yurt dışına sevk ettiler ama gidemedik. Doktorlar, tedavi sırasında beyin sinir damarı patlayabilir, tedavi ilerde kansere dönüşebilir diye bize ilettiler. Doktor ışın tedavisinin kesinlikle verilmesi gerektiğini verilmezse tekrar tümörlerin büyüyeceğini ve bir daha ameliyat şansının olmadığını söyledi. Türkiye'nin hemen hemen her yerine gönderdik ama hepsi Türkiye'de imkân olmadığını yurtdışına gidilmesi gerektiğini söylüyorlar. Eşim asgari ücretle çalışıyor. Geçimimizi zor sağlıyoruz. Edindiğimiz bilgiye göre ışın tedavisin yurtdışındaki maliyeti yaklaşık 45 bin Euro diyorlar. Bizim bu maliyetin altında kalkmamız imkânsız. Lütfen oğlumun yaşaması için hayırseverlerden ve yetkililerden destek bekliyoruz " dedi.