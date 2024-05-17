Hayatı öğrenmek istedi canından oldu

ir zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman, sipariş bıraktığı adresten dönerken, bilinmeyen nedenle önünü kesen 17 yaşındaki E.Ö. tarafından vahşice bıçaklanmıştı. Vücuduna 20'si ölümcül toplam 25 bıçak darbesi alan Akman, hayatını kaybetmişti. Ata Emre Akman'ın cenazesi, gözyaşları eşliğinde memleketi Bursa'da toprağa verilmişti. Farklı suçlardan çok sayıda kaydı bulunan saldırgan E.Ö. ise tutuklanmıştı.Balıkesir Üniversitesi 2'nci sınıf öğrencisi Ata Emre Akman'ın, öldürülmeden sadece 5 gün önce kuryelik işine başladığı öğrenilmişti. Akman'ın işe girmeden önce yakınlarına iş aradığını söylediği öğrenildi. Kendisine çalışmak zorunda olmadığını söyleyen kuzenine, "Para kazanmak için değil, hayatı öğrenmek için çalışmak istiyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmayı ne kadar erken öğrenirsem, benim için o kadar iyi" dediği öğrenildi.Diğer yandan Ata Emre Akman'ın kuzeni Havva Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri burktu. Şahin, "20 yaşında yeğenim hem üniversite okuyordu hem de hayatı öğrenmek adına çalışmaya başlamıştı. 5 gün olmuştu işe başlayalı. Geldi suç makinesinin biri, kopardı gencecik cıvıl cıvıl parçamızı hayattan" diye yazdı.