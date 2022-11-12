Hayati Uyarı Bildirimi nedir? Iphone hayati uyarı bildirimi neden çalar, nasıl kapatılır ve nereden açılır?

AFAD tarafından düzenlenen deprem tatbikatı dolayısıyla telefonlarda yer alan hayati uyarı bildirim ayarları vatandaşların araştırma konusu oldu. Telefon, televizyon ve radyolarda eş zamanlı yapılacak olan uyarıya ilişkin, Hayati Uyarı Bildirimi nedir, nasıl açılır soruları yanıt arıyor. Vatandaşlar, deprem ve olası bir afet anında faaliyete girecek olan bildirime ilişkin merak ettiklerini inceliyor. Peki, Android ve iPhone hayati uyarı bildirimi neden çalar, nasıl kapatılır ve nereden açılır? İşte yanıtı!
Şu anda sadece iPhone ve Apple Watch cihazlarda bulunan hayati uyarı bildirimi özelliği, yaşanan acil durumlarda kullanıcıların uyarılması için toplu bir mesaj gönderme imkanı sağlıyor. Bu mesajlar, ülkede yaşanan bir gelişme sonrası hükümetler ya da hükümete bağlı AFAD gibi kurumlar tarafından yayınlanabiliyor, halkın güvenliğini ya da yaşamını tehdit eden yangın, sel, deprem, aşırı yağış gibi doğal afet durumları hakkında uyarılarda bulunulabiliyor.
Sezer, "Vatandaşlarımıza tatbikatın başladığını duyurmak amacıyla, Haber Alma ve Yayma Sisteminden Bilgilendirme SMS'i ve Hayati Uyarı Bildirimi göndereceğiz. Uyarı mesaj metninde 'AFAD Tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı yapılmaktadır.' yazacak" ifadelerine yer verdi.