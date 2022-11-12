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Giriş Tarihi: 12.11.2022 14:13

Hayati Uyarı Bildirimi nedir? Iphone hayati uyarı bildirimi neden çalar, nasıl kapatılır ve nereden açılır?

Hayati uyarı bildirimi, 12 Kasım 2022 deprem tatbikatı öncesinde pek çok kişinin incelemeleri arasında yerini aldı. Bu akşam saat 18:57’de yurt genelinde gerçekleştirilecek olan deprem tatbikatı sırasında vatandaşlar SMS ile bilgilendirilecek, televizyon ve radyolardan da anons geçilecek. Bu vesileyle Iphone ve Apple Watch’ta yer alan Hayati Uyarı Bildirimi nedir, iPhone hayati uyarı bildirimi neden çalar soruları yanıt aramaya başladı. Peki, iPhone hayati uyarı bildirimi neden çalar, nasıl kapatılır ve nereden açılır? İşte merak edilen detaylar!

Hayati Uyarı Bildirimi nedir? Iphone hayati uyarı bildirimi neden çalar, nasıl kapatılır ve nereden açılır?

AFAD tarafından düzenlenen deprem tatbikatı dolayısıyla telefonlarda yer alan hayati uyarı bildirim ayarları vatandaşların araştırma konusu oldu. Telefon, televizyon ve radyolarda eş zamanlı yapılacak olan uyarıya ilişkin, Hayati Uyarı Bildirimi nedir, nasıl açılır soruları yanıt arıyor. Vatandaşlar, deprem ve olası bir afet anında faaliyete girecek olan bildirime ilişkin merak ettiklerini inceliyor. Peki, Android ve iPhone hayati uyarı bildirimi neden çalar, nasıl kapatılır ve nereden açılır? İşte yanıtı!

HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ NEDİR?

Şu anda sadece iPhone ve Apple Watch cihazlarda bulunan hayati uyarı bildirimi özelliği, yaşanan acil durumlarda kullanıcıların uyarılması için toplu bir mesaj gönderme imkanı sağlıyor. Bu mesajlar, ülkede yaşanan bir gelişme sonrası hükümetler ya da hükümete bağlı AFAD gibi kurumlar tarafından yayınlanabiliyor, halkın güvenliğini ya da yaşamını tehdit eden yangın, sel, deprem, aşırı yağış gibi doğal afet durumları hakkında uyarılarda bulunulabiliyor.

IPHONE HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ NASIL AÇILIR VE KAPATILIR?

AFAD bildirim açma veya kapatma ekranına ulaşmak istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyin:

Ayarlar > Bildirimler'e gidin.

Ekranın en altına kaydırın.

Hükümet Uyarıları'nın bölümünde ilgili uyarı türünü açın veya kapatın.

12 KASIM DEPREM TATBİKATINDA TELEFONLARA HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ GELECEK!

Sezer, "Vatandaşlarımıza tatbikatın başladığını duyurmak amacıyla, Haber Alma ve Yayma Sisteminden Bilgilendirme SMS'i ve Hayati Uyarı Bildirimi göndereceğiz. Uyarı mesaj metninde 'AFAD Tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı yapılmaktadır.' yazacak" ifadelerine yer verdi.

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Hayati Uyarı Bildirimi nedir? Iphone hayati uyarı bildirimi neden çalar, nasıl kapatılır ve nereden açılır?
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