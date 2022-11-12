Hayati Uyarı Bildirimi nedir? Iphone hayati uyarı bildirimi neden çalar, nasıl kapatılır ve nereden açılır?

HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ NEDİR?

Şu anda sadece iPhone ve Apple Watch cihazlarda bulunan hayati uyarı bildirimi özelliği, yaşanan acil durumlarda kullanıcıların uyarılması için toplu bir mesaj gönderme imkanı sağlıyor. Bu mesajlar, ülkede yaşanan bir gelişme sonrası hükümetler ya da hükümete bağlı AFAD gibi kurumlar tarafından yayınlanabiliyor, halkın güvenliğini ya da yaşamını tehdit eden yangın, sel, deprem, aşırı yağış gibi doğal afet durumları hakkında uyarılarda bulunulabiliyor.