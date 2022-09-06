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Giriş Tarihi: 7.9.2022

Hayatımızı zeytin ağacına borçluyuz

Mudanya’daki selde araçlarıyla sürüklenirken zeytin ağacına takılıp kurtulan 5 kişilik aile korku dolu anları anlattı: Bu ağaç olmasa aracımız sürüklenip devrilirdi. Biz de suyun içinde boğulurduk

Hayatımızı zeytin ağacına borçluyuz
Bursa'nın Mudanya ilçesinde 31 Ağustos'ta etkili olan sağanak, Halitpaşa Mahallesi'nde sele dönüştü. Semt pazarının kurulduğu Değirmendere Caddesi'nde çok sayıda araç, sel sularına kapıldı. Meyve satarak geçimini sağlayan Evren Y. ile eşi Vildan (38), çocukları Toprak Çınar (5), Eymen (2) ve 4 aylık Zehra Güneş'in içinde bulunduğu minibüs de sel sularına kapılarak sürüklendi. Zeytin ağacına takılarak duran minibüse sel suları dolmaya başladı. Ölümle burun buruna gelen aile, çevredekiler tarafından uzatılan halat sayesinde araçtan çıkartılarak kurtuldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Korku dolu anları anlatan Vildan Y. "Yağmur yağdığı esnada araca bindik. Bu sırada birden su bastırdı. Aracımız geri geri gitmeye başladı. Bizi ağaç tuttu. Bu sırada eşim apartmandan yardım istedi. Çok korktuk. Çocuklarım zor kurtuldu. Büyük oğlumu babasına verdim. Küçük oğlum, ayaklarıma kilitlenip, kaldı. Bebeğim de kucağımdaydı. Ölümü düşündüm, başka bir şey düşünmedim. Kurtulacağımız aklımın ucundan bile geçmiyordu. Eğer bu ağaç burada olmasaydı; araç devrilip sürüklenirdi. Biz de suyun içinde boğulurduk. Aracımız ağaca yaslanınca içeri su dolmaya başladı. Allah yardım etti. O gün ıslanan çocuklarım hasta oldu. Hala iyileşmediler" dedi.



'SU BİR ANDA İNSAN BOYUNA GELDİ'
Geçimini pazarcılıkla sağladığını söyleyen Evren Y. ise "Rögarın patlamasıyla su bir anda insan boyuna geldi. Bu sırada aracım sürüklenerek bu ağaca çarptı. Zeytin ağacı olmasaydı; bizim aracımız panelvan araç olduğu için, içi boş araç ve yan yatarak sürüklenirdi. Biz de içinde giderdik. Zaten su aracın yarısına kadar dolmuştu" diye konuştu. DHA

BÜYÜK ZARARIM VAR YARDIM BEKLİYORUM
CANLARINI zor kurtardıklarını ancak zararının büyük olduğunu belirten pazarcı Evren Y. "Yaklaşık 2 ton malım selde gitti. Toptancılar, her gün kapıma geliyor. Parayı ödemem için sıkıştırıyorlar. Şu an bunun stresini yaşıyorum. Yetkililerden ailem için bana yardım etmelerini bekliyorum. Ailemi bu araç sayesinde geçindiriyordum. Şu anda aracım yatıyor. Ustaların verdiği fiyatlar, bana çok yüksek geliyor. Aracım yapılırsa, sevinirim" dedi.

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Hayatımızı zeytin ağacına borçluyuz
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