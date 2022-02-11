Haydar Dümen korona kurbanı

Türkiye'de cinsellik üzerine esprili yazılarıyla tanınan nöropsikiyatri uzmanı, yazar Dr. Haydar Dümen, koronavirüs nedeniyle 92 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü yazarın eşi Gül Dümen'in de aynı nedenle hastanede tedavi gördüğü bildirildi. Haydar Dümen, İstanbul'da 31 Ocak tarihinden beri koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede önceki akşam vefat etti. Haydar Dümen, koronavirüs önlemleri çerçevesinde dün saat 12.00'de Ulus'taki Arnavutköy Mezarlığı'na defnedildi. 1930'da Uşak'ta doğan Haydar Dümen, 1958'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden nöroloji ve psikiyatri dallarında uzmanlık diplomasını alarak mezun oldu. Cinsellik konusunda fenomen olan Dr. Dümen, 1965'ten 1980'e kadar Taksim İlkyardım şimdiki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şef olarak çalıştı. 23 kitap yayımladı. Geride 2 binin üzerinde ürettiği özlü sözler arşivi bıraktı. 150 özgün fıkra, pek çoğu eşi Gül Dümen için yazılmış 30 şiir kaleme aldı. 1993'te klinik psikolog Gül Gümen ile evlenen Haydar Dümen'in en büyük tutkularından biri de hayvanlarıydı. Evinde hayvanat bahçesini aratmayacak kadar çok hayvan beslerdi. Köpekleri, muhabbet kuşları, güvercinleri, kargaları, bahçede horoz ve tavukları vardı. Türkiye'de 7'den 70'e herkesin tanıdığı cinsellik yazarı Dr. Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen'in de koronavirüs nedeniyle hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.