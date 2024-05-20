Haydar Dümen’in eşine tefeci tuzağı

İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen tefecilik operasyonunda, verdikleri para karşılığında mağdurların taşınmazlarına el koydukları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı. İddiaya göre; tefecilik şebekesinin elebaşı Tanju A. ve diğer çete üyeleri, mali sıkıntıları olan kişilere borç para vererek karşılığında teminat istedi. Teminatları tapu müdürlüklerinde devir işlemleri yaptırarak 'taşınmaz satışı' olarak gösteren çete üyeleri, taşınmaz satışlarına istinaden mağdurların banka hesaplarına paralar göndererek aynı gün içerisinde paraları çektirip tekrar kendilerine getirilmesini sağladı.Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen, kendini dolandıran tefecilerden şikâyetçi oldu.Yapılan aramalarda 18 tapu senedi, 5 banka dekontu, 16 alım-satım sözleşmesi, bir sözleşme ve 14 fatura ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınamayan Tanju A. firar konumunda bulunurken, Tanju A.'nın kardeşi CHP Silivri İlçe Meclis Üyesi Rıza A. da operasyon kapsamında gözaltına alındı. Çete üyelerinin toplamda 300 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edildi.Mağdurlardan biri de vefat eden psikiyatr Haydar Dümen'in eşi oldu. İddialara ve mali şube polislerinin tespitlerine göre; iki yıl önce hayatını kaybeden psikiyatr Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen, maddi sorunlar yaşadığı için çete üyeleriyle irtibata geçti. Gülten Dümen, Beyoğlu Cihangir'de 5 katlı taşınmazını satmak istedi. "Tefeci" çetenin üyeleri taşınmaza; ederinin çok altında olmak üzere 30 milyon lira değer biçti. O paranın sadece 8 milyon 77 bin lirası ödendi.O esnada noter üzerinden satış yapıldı ve söz konusu bina, çete üyesi Emrah E.'nin üzerine geçirildi. Şikâyetçi olan mağdur Gülten Dümen gibi aynı teknikle mağdur edilen Mustafa Akışık da iddiaya göre 2022'de bir taşınmazını "Salvador" adlı bir şirkete devretti. Polise başvuran ve şikâyetçi olan Mustafa Akışık günlük zararının 100 bin lira olduğunu ifade etti. Firari Tanju A.'nın da aralarında bulunduğu 4 çete üyesini yakalama çalışmalarının ise sürdüğü ifade edildi.