Haydarcan’ı katleden tacizcilerin ifadelerine SABAH ulaştı! Haydarcan’ı öldürdüler yalana sarıldılar

Ankara Batıkent'te tacize uğradıkları iddia edilen A.T. ve D.G. isimli iki küçük kızı kurtaran tacizciler Mert T. ve Yunus S.'den kurtarmak isterken tacizciler tarafından bıçakla katledilen Haydarcan Kılıçdoğan cinayetinde SABAH tarafların ifadelerine ulaştı.

Tacizciler tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Kılıçdoğan'ın ölümüne sebep olan Mert T. ve Yunus S.'nin ifadelerine SABAH ulaştı. Mert T. ve Yunus S., Haydarcan Kılıçdoğan'ı kimin bıçakladığını bilmedikleri yalanına sarılırken, katil zanlılarının tacizine uğrayan mağdur kız çocukları Haydarcan Kılıçdoğan'dan yardım istediklerini ve kendilerini rahatsız eden zanlıları kibarca uyardığını, kavga esnasında Mert T.'nin elinde bıçak olduğunu gördüklerini söyledi.

Ankara Batıkent'te bir AVM önünde bulunan parktaki çardakta oturan A.T. ve D.G. isimli iki küçük kız çocuğu, iki kişinin kendilerine sarkıntılık yaptığını söyleyerek parkta bulunan Haydarcan Kılıçdoğan'dan yardım istedi. Kılıçdoğan, kızlara sarkıntılık yaptığı iddia edilen Mert T. ve Yunus S.'yi uyarınca aralarında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sonrası Kılıçdoğan vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Kılıçdoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan Mert T. ile Yunus S. ise mahkemece tutuklandı.

Yaşanan bu olay sonrasında Haydarcan Kılıçdoğan'ın ölümüne sebep olan Mert T. ve Yunus S.'nin ifadelerine SABAH ulaştı. Batıkent'teki AVM önünde ki parkta çardakta oturan 2 kız ile tanışmak için yanlarına gittiklerini ancak kızların tanışmak istemediklerini, bunun üzerine Haydarcan Kılıçdoğan'ın olaya müdahil olduğunu ve aralarında tartışma yaşandığını söyleyen Mert T., "Küfür etti ve 'siz kimsiniz kızların yanında duruyorsunuz' dedi. Yunus'un üzerine yürüdü ve vurmaya çalışırken Yunus onu itekledi, yere düştü. Tekrar kalkıp üzerimize yürüdü. Yunus ile birer kez vurduk. Koşarak bir kalabalığın geldiğini görünce de oradan kaçtık. Yunus ve ben de bıçak yoktu. Kimin bıçakladığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

DÖVÜŞME İSTEĞİM YOKTU

Parkta gördükleri iki kız ile tanışmak için yanlarına gittiklerini, kısa bir süre sonra Haydarcan Kılıçdoğan'ın yanlarına geldiğini ve kendisine küfür ettiğini, bu nedenle aralarında kavga çıktığını kaydeden Yunus S., "Benim dövüşme isteğim yoktu. Üzerime gelince itekledim. Aramızda kavga çıktı. Bana vurdu. Etraftakiler kavgayı ayırdı. Mert de kavganın içindeydi ama bıçak görmedim. Kavga ayrıldıktan sonra gittik. Biz ayrılırken ayaktaydı. Ben ve Mert bıçak kullanmadık. Kimin bıçakla yaraladığını bilmiyorum" dedi.

Güvenlik kameraları incelemesinde, Haydarcan Kılıçdoğan'ın iki kız çocuğuna yardım etmek amaçlı yanlarına gittiği, kız çocuklarına sarkıntılık yapan Mert T. ve Yunus S.'yi uzaklaştırmaya çalışırken çıkan arbede sonucunda öldüğü tespit edilirken, Mert T. ve Yunus S.'nin iddia ettiği gibi haksız tahrik oluşturacak bir eylemin olmadığı belirlendi.

HAYDAR CAN BİZİ RAHATSIZ EDEN KİŞİLERİ UYARDI

Kız çocuğu D.G., parkta oturdukları esnada iki erkek şahsın yanlarına geldiğini ve kendilerini rahatsız ettiğini, bu sırada parkta bulunan Haydarcan Kılıçdoğan'dan yardım istediklerini ve bunun üzerine kendilerini rahatsız eden iki erkek şahsı uyardığını, kesinlikle küfür etmediğini söyledi.

İKİ ÇOCUKTA BİZİ RAHATSIZ ETTİ

D.G., "Bizi ısrarlı bir şekilde rahatsız ettiler. Cinsel içerikli bir söz duymadım. Onlar konuşurken A.T. yan duruyordu. İçlerinden birisinin A.T.'nin omzuna dokunduğunu gördüm. Her iki çocukta bizi rahatsız etti. Parkta bulunan Haydarcan Kılıçdoğan'dan yardım istedik. Mert T.'nin elinde bıçak vardı. Her iki çocukta araya giren şahsa vurdular. Yardım istediğimiz erkek şahıs yere düştü" dedi.

KARNINA DOĞRU BIÇAK İLE HAMLE YAPTIĞINI GÖRDÜM

Yere düşen Haydarcan Kılıçdoğan'a Mert T.'nin bıçakla hamle yaptığını, Yunus S.'nin ise o sırada tekme attığını söyleyen D.G., "Yerdeki şahıs yan duruyordu. Kendini korumak için elleriyle başını saklamıştı. Elinde bıçak olan kişi karnına doğru bıçak ile hamle yaptığını gördüm. Diğeri de tekme atıyordu" ifadelerini kullandı.

DÖNDÜĞÜMÜZDE HAYDAR CAN'IN KANAMASI VARDI

Kendilerinin olay yerinden kaçarak uzaklaştıklarını, daha sonra Mert T. ve Yunus S.'nin olay yerinden uzaklaşmasının ardından Haydarcan Kılıçdoğan'ın yanına gittiklerini söyleyen D.G., "Döndüğümüzde Haydarcan Kılıçdoğan'ın yerde yattığını ve kanaması olduğunu gördüm. Çok korkmuştuk. Çevredekiler ambulans çağırdılar" dedi.

MERT T.'NİN ELİNDE BIÇAK VARDI

A.T., parkta oturdukları esnada iki erkek şahsın yanlarına geldiklerini ve içlerinden birisinin omzuna dokunduğunu ve rahatsız olması nedeniyle parkta bulunan tanımadıkları bir erkekten yardım istediklerini söyledi. Kendilerini korumak için yanlarına gelen Haydar Can Kılıçdoğan'ın kendilerini rahatsız eden Mert T. ve Yunus S.'ye küfür etmediğini ve kibar bir şekilde uyarıda bulunduğunu söyleyen A.T., "Mert T. bizi korumak için gelen kişiyi omzundan itti. Daha sonra da bıçak çıkardı. Yanında bulunan şahısla birlikte Haydar Can Kılıçdoğan'ı itekleyip yere düşürdüler. Haydar Can yerdeyken Mert isimli şahıs elindeki bıçakla ona vuruyordu. Yanındaki de Haydar Can'ın kollarını tutup yüzüne yumruk atıyordu. Mert'te hem tekme atıyor hem de göğsüne vuruyordu. Haydarcan yere düşmeden önce Mert T.'nin elinde bıçak vardı" ifadelerini kullandı.