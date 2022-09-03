Hayırsever dolandırıcı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na yapılan ihbara göre Eren Şar polis, jandarma, hâkim, savcı, başsavcı ve Yargıtay üyesi arkadaşları olduğunu söyleyerek, soruşturması ve davası olan vatandaşlara dosyalarının kapatılması konusunda yardımcı olabileceğini söyledi. Bu iş karşılığında para alarak dolandırıcılık yapan Şar, bir FETÖ dosyasını 1 milyon 500 bin liraya kapattığını söyleyip övünüyordu. Kendisine güven ve inandırıcılık kazandırmak için sosyal medya platformlarında çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile çekilmiş fotoğraflarını da paylaşan Şar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. "Nitelikli dolandırıcılık" soruşturmasında Şar'ın Maslak'ta lüks rezidansta başkası adına kayıtlı dairede oturduğu, başkası adına telefon hattı kullandığı, dinlemeye takılmamak için WhatsApp, Facetime ve Telegram kullandığı, adına herhangi bir işyeri, menkul, gayrimenkul, motorlu araç olmadığı, banka hesaplarında kayda değer bir hareket görülmediği belirlendi. Şar'ın kendisini "Saygın ve yardımsever iş insanı" olarak tanıtmaya çalıştığı, Eska isimli şirketi paravan olarak kullandığı ve ayrıca dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, tehdit ve bedelsiz senet suçlarından kaydı olduğu, FETÖ'den soruşturma geçirdiği aktarıldı.Savcılık, Şar'ın suç örgütünü komiser Serhan Mustafa Korkmaz ve Kemal Çimen ile birlikte yönettiğini, şarkıcı Ufuk Şenel, Görkem Eryılmaz, Furkan Erol, Tolga Akçay, Ferhat Orman'ın ise örgüt üyeleri olduğunu öne sürdü. İddianameye göre, kişilerle irtibat kurup ön görüşmeleri yapan Çimen'di. Şar'ın dolandırmaya çalıştığı kişiler arasında, eğlence mekânlarını haraca bağladığı iddiasıyla tutuklanan hanımağa lakaplı eski polis Güniz Akkuş'un da olduğu ortaya çıktı.