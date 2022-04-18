HAYKADER, bir Osmanlı geleneğini hayata geçiriyor! Mancacılar geliyor!

Osmanlı Devleti'nde sokak hayvanlarının düzenli beslenmesini sağlamak için "Mancacılar" ismi verilen bir meslek vardı. Gönüllü kişiler tarafından yapılan Mancacılar mesleğine sahip kişiler hayvanların yiyeceklerini ya satın alırdı ya da dileyen parasını verirdi. Mancacılar da bu kişilerin yerine sokak hayvanlarını düzenli olarak besler, aç hayvan kalmaması için çalışırdı.

HAYKADER "MANCACILARI" GERİ GETİRİYOR!

Hayvan Yaşamına Katkı ve Koruma Derneği de (HAYKADER) gönüllülük esasına dayanan bu mesleği günümüzde faal bir şekilde yapılması için harekete geçti, bir proje hazırladı. "Mancacılık 2022" isimli projenin amacını ise "İnsanların ve hayvanların güvenliğini sağlamak. İnsanların ve hayvanların mutlu olmasını sağlayacak altyapıyı uygulamaya koymak. Hayvanların doğru şekilde beslenmesi, eğitilmesi, ihtiyaçlarının giderilmesi, insanların korkularının önüne geçilmesi" olarak tanımladı.

EĞİTİM GÖRÜP SERTİFİKA ALACAKLAR!

HAYKADER ve anlaşmalı belediyelerin birlikte yürüteceği proje kapsamında "Mancacılık 2022" mesleğini yapacak kişilerin seçiminde bazı kriterler de belirledi. Bu kriterlere göre; belediye yetkilisi, HAYKADER görevlisi, veteriner, psikolog ve köpek eğitmeni tarafından oluşturulan kurul Mancacılık için başvuran kişileri gönüllülük esasını dikkate alarak seçecek. Başvuran kişilerin eğitim görmesi sağlandıktan sonra "Mancacılık 2022 Sertifika"sı verilecek. Eğitim alanları arasında sokak hayvanlarını şiddet, tecavüz, zarar verme gibi kötü eylemlerden koruma, doğru beslenme, sevgi gösterme, olası bir durumda ilk yardım, sokak hayvanlarının düzenli aşılarını takip etme zamanlaması ve toplanmaları engelleme metodu bulunuyor. Sertifika sahipleri sonrasında belediyelerde maaşlı olarak çalışabilme hakkı kazanıyor.

"NE İNSANLAR ÖLSÜN, NE DE HAYVANLAR ZEHİRLENEREK, DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLSÜN"

HAYKADER Başkanı Arzu Erdoğral ise "Mancacılık 2022" projesi hakkında bir açıklama yayınladı. Açıklamada şunlara değinildi:

"Sokakta insanların ve hayvanların huzurlu bir şekilde yaşamasını sağlamak için bizzat uzun zamandır üzerinde çalışarak bir proje hazırladık. HAYKADER olarak en iyi uygulama olduğuna inandığımız "Mancacılık 2022 Projesi"nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Son günlerde Bakan Kurum'un açıklamaları üzerinden ne olduğu ve kimler tarafından yönlendirildiği belli olmayan bir grubun, insanların dayanılmaz acılarını kullanarak Bakan'a istifa ve silahlanma çağrıları yaptığına şahit olduk. Devlet vatandaşını koruyamıyor gibi kirli bir propaganda yürütüyorlar. Bu tehlikeli oyunda çarenin asla şiddet olmadığı vurgusu yaptık. Bizler bir çocuğun ya da insanın köpekler tarafından zarar görmesi neticesinde yaşadığımız acıyı tarif etmek zorunda bırakılmanın bile zül olduğunu düşündük. Ne insanlar ölsün, ne anneler babalar ağlasın, ne de hayvanlar zehirlenerek, dövülerek öldürülsün. Tüm çabamız bu yönde. Kamuoyuna açıkladığımız bu projede dileyen her belediyeye uygulaması konusunda destek olmaya hazırız. Yeter ki toplum olarak hem vatandaşlarımız hem de hayvanlar mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabilsin. Öte yandan projenin uygulamasının kolaylaşması için 'Kısırlaştırma Seferberliği' önerisine de sıcak baktığımızı belirtmek isterim."

İŞTE PROJENİN UYGULAMA ŞEKLİ:

"Nüfus hesaplamasına göre bir ya da iki mahallede görevlendirilen Mancacılık 2022 mesleği sahipleri kısırlaştırılan ve rehabilite edilen, insanlara kesinlikle zarar vermeyecek köpeklerin ve kedilerin düzenli ve doğru bir şekilde beslemesini yapacak. Her mahallede sadece 4-5 köpeğin olmasını sağlayacak. Hayvanların kulübeleri mahallenin en uygun yerine yerleştirilecek. Zaten rehabilite edildiği için sokak hayvanları saldırgan olmayacak. Ama herhangi bir olası durumda insanları da koruyabilme yetkisi de bu meslekte görevli kişilerce yapılabilecek. Denetleme kısmında her mahalleden iki gönüllü seçilecek."