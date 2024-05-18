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Giriş Tarihi: 18.5.2024 18:37 Son Güncelleme: 18.5.2024 19:52

Hayvana baltalı sopalı eziyet eden 5 kişi tutuklandı

Amasya’da bir et entegre tesisinde kesime giden büyükbaş hayvana sopalı, bıçaklı, baltalı eziyet eden 5 kişi tutuklandı.

SERKAN ATICI
Hayvana baltalı sopalı eziyet eden 5 kişi tutuklandı

Amasya'da bir et entegre tesisinde kaydedilen ve izleyenlerin kanını donduran görüntüler sonrası Jandarma tarafından gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Amasya'da bir et entegre tesisinde yaşananlar kan dondurdu. Görüntülerde 5 kişinin kesilmek üzere olan bir hayvanın başına sopa ve baltalarla vurduğu ve canlı canlı bileklerinin kesildiği anlar infial yaratmıştı. Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından bakanlık duruma el attı. Jandarma ekipleri, sabahın erken saatlerinde et entegre tesisinde kaydedilen vahşet görüntülerinde yer alan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da olayla ilgili işletme hakkında idari yaptırımların yürütüldüğünü açıkladı. Jandarma tarafından gözaltına alınan İ.T, N.T, A.A, E.Ç, ve HS isimli 5 şahıs, çıkarıldıkları Suluova Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Ayrıca olayın gerçekleştiği işletmenin faaliyetleri yapılan idari denetimler sonrasında, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Gıda Kanunu gereğince durduruldu.

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Hayvana baltalı sopalı eziyet eden 5 kişi tutuklandı
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