Hazer Amani kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şef Hazer Amani MasterChef konuğu!

Giriş Tarihi: 2.12.2025 21:40

MasterChef'in eski sezonlarından tanınan ünlü şef Hazer Amani, bu akşam 2025 mutfağına konuk oluyor! Yarışmanın eski jüri üyelerinden olan ve gastronomi dünyasında birçok başarıya imza atan Hazer Amani kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Aldığı mutfak eğitimi ve kariyerinde yer alan önemli noktalar araştırılıyor.

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde, yarışmacılar teknik ve yaratıcılıklarını konuşturacakları bir yarışma için ünlü şef Hazer Amani'nin zorlu tabağını yapmaya çalışacak. MasterChef konuğu Hazer Amani'nin hayatı ve kariyerine dair merak edilenler:

HAZER AMANİ KİMDİR?

Hazer Amani, 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Türk, babası ise İran Reşt'lidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Ancak o dönemlerden itibaren mutfağa meraklı olan Hazer Amani, Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya gitti ve 3 yıl aşçılık eğitimi aldı.

Staj yaptığı yerde 4 yıl orada çalışarak baş aşçı olarak iş yerinden ayrıldı. Ardından bir otelde baş aşçı olarak çalışırken Türkiye'ye geldi. Böylece buradaki kariyerine adım attı. Amani, 2011 yılında 'Senenin En Yaratıcı Şefi' ödülünün sahibi oldu.

Hazer Amani,Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef isimli yemek programında Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri ve sunucu olarak yer aldı.

