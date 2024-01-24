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Giriş Tarihi: 24.1.2024 12:55 Son Güncelleme: 24.1.2024 12:56

HDP önündeki evlat nöbeti devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Muş İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, 133 haftadır kararlı bir şekilde devam ettirdikleri evlat nöbetini sürdürüyor.

MURAT YILDIRIM
HDP önündeki evlat nöbeti devam ediyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Her çarşamba parti önünde bir araya gelen anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Oğlunun 10 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü dile getiren Halit Altun, 5 yıla yakın bir zamandır evlat nöbetine katıldığını söyledi. çocuğunu bulmak için Kuzey Irak dahil birçok yere gittiğini ifade eden Halit Altun, "10 yıldır HDP ve PKK oğlumu götürmüş. 5 yıla yakın bir zamandır HDP önünde evlatlarımızın nöbetini tutmaya başladık. Biz bunlardan çocuklarımızı istiyoruz. Gitmediğimiz yer kalmadı. Kuzey Irak'a, Kandil'e, Dohuk'a kadar gittim, çocuğumun peşinde gezdim ama çocuğumu göremedim. Yani çocuğumu bana göstermediler. Biz çocuklarımızı bunlardan istiyoruz. Çocuklarımızın sahipsiz olduğunu sanmasınlar. Hepsinin bir sahibi var. Çocuklarımızı bir an önce bize teslim etsinler" dedi.

HDP'ye tepki gösteren Altun şöyle konuştu, "Buradan HDP'ye sesleniyorum, biz çocuklarımızı size mal etmeyiz, bunun bilincinde olun. Bütün dünya bizi duysun, biz HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Onlardan başka bir şey istemiyoruz. Biz sizi değil, çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı götürdünüz, biz onların peşinden geliyoruz, bize çocuklarımızı dahi göstermiyorsunuz. Siz böyle mi devlet kuracaksınız? Allah sizi kahretsin."

Oğlunun 8 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden acılı anne Ayten Koçhan ise, 8 yıldır oğlundan herhangi bir haber alamadığını söyledi. Koçhan, "2 yıldır eylemime devam ediyorum ve devam edeceğim. Sen gelene kadar buradan ayrılmıyorum. Kar, kış, soğuk demeden eylemimize devam ediyoruz. PKK'dan HDP'den çocuğumu istiyorum. Oğlum gel teslim ol. Yılanın başı HDP'dir, biz çocuklarımızı istiyoruz. Artık yeter, çocuklarımızı versinler. Biz evlatlarımızı başka bir şeyin peşinde değiliz. Biz evlat hasretine dayanamıyoruz. Dağların başında, mağaralarda devlet mi kurulur? Gelin teslim olun" şeklinde konuştu.

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HDP önündeki evlat nöbeti devam ediyor
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