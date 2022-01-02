Helal olsun size

20 yaş üstü 3 çocuk sahibi Can çifti, annesi kendisine gebeyken ölen Muhammet’in hikâyesinden etkilenince 1 yaşındaki çocuğu koruyucu aile olmaya karar verdi. Muhammet’e gözü gibi bakan çift “O bize Allah’ın armağanı” diyor
Siirt'te 4 yıl önce hamile bir kadın aile içi şiddet nedeniyle devlet koruması altına alındı. Beyin tümörü ve MS hastalığı nedeniyle doğuma kısa bir süre kala fenalaşan kadın hayatını kaybetti. Mucize bir operasyonla kurtarılan bebeği Muhammet 4 kardeşiyle birlikte Sevgi Evi'ne yerleştirildi. 4 kardeşe bir aile koruyucu oldu. Muhammet'e de 1 yaşındayken ErzurumTortum'da yaşayan Naime-Canip Can çifti sahip çıktı. 3 yıldır Can çiftinin koruyucu ailelik yaptığı Muhammet, sıcak bir yuvada oyunlar oynayarak büyüyor. Naime Can bu yıl anaokuluna başlayan Muhammet'in öyküsünü SABAH'a anlattı: Benim de 20 yaş üstü 3 çocuğum var. Koruyucu aile sisteminden haberimiz vardı. Ama böyle bir şey yapacağımızı düşünmemiştik. Muhammet, mucize eseri hayata tutunmuş. 4 kardeşini bir koruyucu aile almış ama o yurtta kalmış. Bunları öğrendiğimde çok üzüldüm. Sonra karar verdik ve alıp eve getirdik. Akrabalarım önceleri bu işin sorumluluğunu sürekli hatırlatıyordu. Şimdi ise Muhammet'e bizden daha çok düşkünler. O bize evlat, Allah'ın bir armağanı, evimize neşe oldu. Birlikte güzel zaman geçiriyoruz. Sadece biz değil tüm ilçe Muhammet'i çok seviyor. Hepimizin çocuğu oldu. Allah gençliğini de görmeyi nasip etsin.
'DÜNYALARI VERSELER DEĞİŞMEM'
Canıp Can (55) 'Önce çok sıcak bakmamıştım ama eşim ikna etti. Şimdi de dünyaları verseler Muhammet'i değişmem. O benim her şeyim oldu. 3 çocuğumu da okutup yetiştirdim ve emekli oldum. Hepsi işinde gücünde. Hiçbiri başımızı öne eğdirmedi. Şimdi bir evladımız daha oldu. Devletimiz de bizimle sürekli irtibat halinde. Muhammet'in yanında ne kadar durabilirsek o kadar duracağız. Bu çocuklar ülkemizin geleceği ve ailelere ihtiyaçları var. Onların en iyi şekilde büyümesi için hepimizin elini taşın altına koyması gerekir' dedi.
BALIK İÇİN SU NEYSE ÇOCUK İÇİN AİLE ODUR
Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Cemil İlbaş "Maalesef hayat herkese aynı şartları sunmuyor. Koruyucu aileler bu bağlamda çok önemli. Bir balık için su neyse bir çocuk içinde aile odur. Aile insanı geliştirir, büyütür. Çocuklarımızın aile ortamlarında yaşamaları en büyük arzumuzdur. Koruyucu ailelerde olan evlatlarımızın maddi-manevi her türlü yanlarında oluyoruz. Çok güzel ilişkiler kuruluyor. Temennimiz bu sistemin daha da genişleyerek devam etmesi" diye konuştu.