Helal olsun size

Şırnak'ta 5 yıl önce 5 gönüllünün hayata geçirdiği 'Sırtımdaki Kütüphane' projesi, köy çocuklarına kitap ulaştırmaya devam ediyor. Şu anda 12 ilde 100'ü aşkın gönüllüyle sürdürülen projede, üniversite öğrencileri, müzisyenler ve çeşitli meslek gruplarından kişiler yer alıyor. Gönüllüler, bağışlarla temin ettikleri kitapları sırt çantalarına doldurup kırsaldaki çocuklara ulaştırıyor. 5 yılda 130 bin kitap hediye eden gönüllüler, 7 köye de kütüphane kazandırdı. Proje kapsamında bu yıl ilk olarak Şırnak merkeze bağlı Araköy İmam Hatip Ortaokulu ve Araköy İlkokulu ziyaret edildi. Ziyarete katılan Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, gönüllülere hem kitap desteğinde bulundu hem de projeye gönüllü olarak katıldı.

Ekibi, okul girişinde erbane çalan gönüllüleri öğrenciler karşıladı. Başkan Yarka ve gönüllüler, öğrencilere kitap dağıttıktan sonra onlarla birlikte kitap okudu. En çok kitap okuyan öğrencilere kırtasiye malzemesi, satranç takımı ve futbol topu gibi çeşitli hediyeler verildi. Başkan Yarka, "Gençlerimizin başlatmış olduğu 'Sırtımdaki Kütüphane' projesinin bir paydaşı ve destekçisi olmaktan mutluluk duyuyorum. Araköy'de öğrencilerimize kitap dağıttık ve onlarla birlikte kitap okuduk. Bu anlamlı proje için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Proje Koordinatörü Mehmet Bilir ise, "Bu 5 senelik bir hikaye. 5 kişinin bir köy ziyaretiyle başladı. Çantalarımıza kitap doldurup farkındalık yaratmak istedik. Zamanla çocukların kitaplara erişimini kolaylaştırmak, okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla projeyi büyüttük. Bugün 25 bin öğrenciye, 130 bin kitaba ve 7 kütüphaneye ulaştık. Şimdi hedefimiz, 'Sırtımdaki Kütüphane'yi 81 ile yaymak" diye konuştu.