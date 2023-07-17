Helikopter uyuşturucuyu atıp Bulgaristan’a kaçtı

Çanakkale Hava Radar Komutanlığı, gece saatlerinde yurtdışından Kırklareli'ne kayıtdışı bir hava aracının giriş yaptığını tespit etti. Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışma başlattı. Helikopterin ilçeye bağlı Yenimahalle Köyü'nde alçak uçuş yaptığı tespit edildi. Ekipler, bölgeye çantalar atan helikopterin tekrar Bulgaristan tarafına gittiğini belirledi. Yapılan incelemede çantalar içinde 101 kilogram skunk ele geçirildi. Ekipler bölgeden kaçan şüpheliler L.H., A.O. ve H.G.'yi gözaltına aldı. Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski Jandarma Komutanlığı'nda yaptığı açıklamada, "Milletimizin ve gençlerimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz" dedi. AA