Helikopterle maden araması: Türkiye’de bu yıl 15 bin kilometre havadan arama yapılacak

Türkiye'de 2025 yılında 15 bin 250 kilometre havadan jeofizik araştırması yapılacak. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'nün başlattığı "Havadan Jeofizik Elektromanyetik Araştırmaları" projesi kapsamında Gümüşhane'nin bazı noktalarında helikopterle yeraltı yapıları taranarak haritalandırıldı. Gümüşhane'nin metalik maden potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefleyen çalışma kapsamında özel jeofizik sensörlerle donatılmış helikopter bölgelerin üzerinde gezinti yapıyor.

Kentte merak konusu olan helikopterin durumuyla ilgili yapılan araştırmada bağlı sensörler aracılığıyla yeraltındaki kayaçların iletkenlik ve yalıtkanlık özellikleri ölçüldüğü ve elde edilen veriler sayesinde bölgedeki maden ruhsat alanlarının iki ve üç boyutlu modelleri oluşturulduğu öğrenildi. Bu teknoloji yeraltındaki gizli maden yataklarının tespiti için adeta bir "havadan X-ray" görevi görürken projenin maden şehri Gümüşhane'nin bu zenginliklerini daha verimli bir şekilde keşfetmesine olanak sağlaması bekleniyor. Helikopterin yaptığı dikkat çekici ölçümler bölgede vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlenerek cep telefonlarıyla kaydedildi.