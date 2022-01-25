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Giriş Tarihi: 25.1.2022 16:53 Son Güncelleme: 25.1.2022 16:58

Hem alanı yakaladılar; hem paraları buldular

EMİR SOMER EMİR SOMER
Hem alanı yakaladılar; hem paraları buldular

İstanbul Polisi; bir kuyumcunun yolda düşürdüğü 45 bin lirayı alarak kaçan kişiyi gözaltına aldı. Para bulundu ve sahibine teslim edildi.

İstanbul Bayrampaşa'da Z.T. isimli kuyumcu; içerisinde 45 bin 500 lira nakit para bulunan siyah poşeti düşürdü. Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde poşeti bulan bir kişi parayı alarak kaçtı. İstanbul Polisi; olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde inceledi. Poşeti alan kişinin Gaziosmanpaşa İlçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan bir adrese girdiği tespit edildi. Kimliği tespit edilen yabancı uyruklu Y.A. (48), Yıldırım Mahallesi'ndeki iş yeri adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, aldığı poşeti içerisindeki paralarla birlikte eksiksiz bir şekilde polislere teslim etti. Para da sahibine teslim edildi. Şüpheli hakkında "Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçen Eşya Üzerinde Tasarruf" suçundan ötürü adli işlem yapıldı.

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Hem alanı yakaladılar; hem paraları buldular
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