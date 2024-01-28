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Giriş Tarihi: 28.1.2024 12:14 Son Güncelleme: 28.1.2024 12:22

Hem hırsızları yakaladılar; hem motosikleti buldular

İstanbul Şişli’de park halinde olan bir motosikleti çalan iki kişi; Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Çalınan motosikleti de bulan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri motosikleti sahibine teslim etti.

Emir SOMER Emir SOMER
Hem hırsızları yakaladılar; hem motosikleti buldular

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Şişli İlçesi Eskişehir Mahallesi'nde park halindeki bir motosikletin çalınması üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi ve saha çalışmasıyla hırsızların açık kimlikleri belirlendi. Olayı gerçekleştiren Y.A. ve A.N. isimli iki suç ortağı, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İkili "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çalınan motosiklet ise bulundu ve sahibine teslim edildi.

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Hem hırsızları yakaladılar; hem motosikleti buldular
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