Hem hırsızları yakaladılar; hem motosikleti buldular

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Şişli İlçesi Eskişehir Mahallesi'nde park halindeki bir motosikletin çalınması üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi ve saha çalışmasıyla hırsızların açık kimlikleri belirlendi. Olayı gerçekleştiren Y.A. ve A.N. isimli iki suç ortağı, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İkili "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çalınan motosiklet ise bulundu ve sahibine teslim edildi.