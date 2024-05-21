Hem plakasız hem ehliyetsiz! 120 kameradan gözaltına alındı

Ehliyetsiz bir motosiklet sürücüsünün altı yaşındaki çocuğa çarparak kaçtığı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. İddialara ve İstanbul Emniyeti'nin tespitlerine göre; olay 19 Mayıs Pazar günü saat 12:00 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçesi Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Yol üzerinde bulunan bir duraktan alışveriş merkezine geçiş esnasında; yaya geçidi üzerinden geçmekte olan altı yaşındaki E.A.A. isimli çocuğa plakasız bir motosikletin sürücüsü çarptı ve sürücü olay yerinden kaçtı.

EHLİYETİ OLMADIĞI İÇİN KAÇMIŞ

Yere düşen E.A.A.'nın köprücük kemiği kırıldı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi olmayan E.A.A. tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatan İstanbul Emniyeti; olayın gerçekleştiği yerden itibaren yedi kilometre boyunca güzergahta bulunan 120 güvenlik kamera görüntüsünü inceledi. Sürücünün kimliği tespit edildi. Motosikleti kullanan 21 yaşındaki F.S. (21), İstanbul'un Sultangazi İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. F.S. ifadesinde ehliyetsiz olduğu için olay yerinden kaçtığını söyledi. F.S.'nin "Taksirle Yaralama" suçundan adliyeye sevk edileceği ifade edildi.