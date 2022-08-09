Haberler Yaşam Haberleri Hemşire Ömür Erez soruşturmasında son nokta! Planlı cinayete ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi!
Giriş Tarihi: 9.8.2022 12:54

Hemşire Ömür Erez soruşturmasında son nokta! Planlı cinayete ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi!

Kartal'daki bir sağlık merkezinde çalışan hemşire Ömür Erez cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede korkunç olayın detayları ve şüphelilerle tanık ifadelerine de yer verildi. Şüpheli Rahmi Uygun’un olaydan önce uzun süredir Ömür Erez ve ailesini tehdit ettiği ve genç hemşireyi öldürmek için planlar yaptığı ortaya çıkarken şüpheli adam hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı, diğer 2 şüphelinin de 20’şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. İşte iddianamedeki tüm detaylar..

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Hemşire Ömür Erez soruşturmasında son nokta! Planlı cinayete ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi!

Kartal Aile Sağlığı Merkezi'nde 20 Ocak 2022 günü meydana gelen korkunç olayda, iddiaya göre Rahmi Uygun (39), sağlık merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i (34) silahla başından vurmuştu. Olayın ardından kaçan şüpheliler Rahmi Uygun ve Musa Teymur polis ekipleri tarafından yakalanırken hemşire Ömür Erez kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. şüpheliler ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

GENÇ KADIN TELEFONUNU ENGELLEYİNCE ÇILDIRMIŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, Rahmi Uygun ile Ömür Erez arasında gönül ilişkisi olduğu, olay tarihinden önceki süreçte aralarının bozulduğu ve Erez'in ilişkiye devam etmek istemediği, Erez'in şüphelinin telefonunu engellediği, bu durumu kabullenemeyen Rahmi Uygun'un ise ilişki sırasında yaptığı harcamaları bahane ederek, genç kadını ilişkiye zorladığı aktarıldı. İddianamede, Ömür Erez'e ve yakın çevresine sürekli mesaj göndererek genç kadını rahatsız ettiği, '...sana neler yapacağım...' şeklinde, tabancalı ya da tabanca içeren tehdit içerikli mesajlar gönderdiği kaydedildi.

SİLAH FOTOĞRAFLARIYLA TEHDİTLER

Şüphelinin tehditlerini her geçen gün arttırdığı ve kadını öldürmek için planlar yapmaya başladığının vurgulandığı iddianamede, genç hemşirenin iş yerinin açık adresinin şüphelinin telefonunda kayıtlı olduğu, telefonunda çok sayıda silah resmine, silahla çekilmiş videolara, atış talim videolarına rastlanıldığı anlatıldı. Şüphelinin İstanbul'a geleceğini diğer şüpheli Yücel Özcan'a söylediği ve kendisinden yardımcı olmasını istediği, olay günü buluştuklarında Yücel Özcan'a Ömür Erez'i öldüreceğini açıkça söylediği, genç kadını öğle arasında rahatça öldürebileceğini düşünerek olaydan sonra kaçmayı kolaylaştırmak için şüpheli Yücel Özcan'ın temin ettiği diğer şüpheli Musa Teymur'un kullandığı araçla Erez'i öldürmek için olay yerine geldiğinin altı çizildi.

ÖLMESİNİ GARANTİLEMEK İSTEMİŞ

Uygun'un silahının ilk etapta tutukluk yaptığı, ancak vazgeçmeyerek, tabancayla ölmesini garantilemek adına bitişik atış mesafesinden kafasına birkaç el ateş ederek, soğukkanlı bir şekilde genç kadını öldürdüğünün belirtildiği iddianamede, öldürme kararını daha kolay ve sağlam bir şekilde hayata geçirebilmek için diğer şüphelilerin araç ve emek yardımından istifade ettiği, İstanbul'a gelmeden önce Erez'i öldürmeye karar verdiği, bir süre zaman geçmesine rağmen verdiği karardan caymadığı belirtildi.

DİĞER 2 ŞÜPHELİDEN ÖLÜM DESTEĞİ

Şüpheli Musa Teymur'un ise şüpheli Rahmi Uygun ile şüpheli Yücel Özcan aracılığıyla tanıdığı, Musa Teymur'un, Uygun'u olay yerine kendisinin götürdüğü, olaydan sonra Uygun'un elinde kan izi gördüğü halde kıyafetlerini değiştirmesine yardım ettiği aktarıldı. Şüpheli Yücel Özcan'ın da Uygun'un cezaevinden arkadaşı olduğu, İstanbul'a silah ile ve Ömür Erez'i öldürmek için geleceğinden haberdar olduğu, Rahmi Uygun'un planını uygulamasında araç ve şoför temin ettiği, hastanede olduğu için silah temin edemediği, ancak hastanede tedavi olmasa cinayetin işlenmesinde suç aleti olacak silahı temin etmeye gönülllü ve istekli olduğu, genç hemşireyi öldürmesi için Uygun'u cesaretlendirdiği aktarıldı.

"AMACIN ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

İddianamede yer alan şüpheli Rahmi Uygun ifadesinde, yaklaşık 2 yıl önce Ömür Erez'le sosyal medyada tanıştıkları belirterek "Aramızda duygusal birliktelik yaşandı. Cezaevine girmeden biriktirdiğim 187 bin lirayı Ömür'e vermiştim. 14 Eylül 2021 tarihinde tahliye oldum fakat Ömür bana soğuk davranmaya başladı. Sonra bana ona verdiğim parayla annesine ev aldığını söyledi. Ben de paramı isteyince vermeyeceğini söyledi. Konuşmak için işyerine gittim, yaklaşık yarım saat kapının önünde konuştuk. Ardından arkamdaki şahıs elini beline götürünce paniklerim, silahımla bir el ateş ettim, mermi yere düştü, ardından Ömür'e 2-3 el ateş ettim. Her şey bir anda oldu" ifadelerini kullandı.

GENÇ KADININ AİLESİNE TEHDİTLER

İddianamede tanıkların ifadelerine de yer verildi. Ömür Erez'in kardeşi olan Menderes Erez'in "Ben Fransa'da yaşarım. 2021 yılında Rahmi Uygun bana sosyal medyadan mesaj atıp hakaretlerde bulunmuş, 'Rahmi ablan yüzünden kendisine sıktı, ölürse sizden de çok kişi ölür' diyerek ilemin fotoğraflarını gönderip beni tehdit etmişti. Ablam da bana bu kişiyle internette tanışıp bir süre konuştuğu ancak sonrasında arasına mesafe koyduğunu ancak şahsın kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini söylemişti. Şahıs uzun süre benden para istedi ama ben hiç göndermedim. Ablama şikayetçi olalım dediğimdeyse bana 'Ben bu adamdan korkuyorum, serbest kalırsa bize zarar verir, ben ona soğuk davranarak kurtulacağım' demişti' demişti. Şüphelilerden davacı ve şikayetçiyim" dediği yer aldı.

OLAYI GÖREN MANEVİ DAYI ANLATTI

Ömür Erez'in komşusu ve manevi dayısı olduğunu söyleyen Mevlüt Koç'un ise "Ömür benim mahalleden komşumdur. Kendisini küçüklüğünden beri bilirim, bana 'dayı' diye hitap eder. Ömür bana bir erkek tarafından rahatsız edildiğini anlatmıştı. Olay günü öğle saatlerinde Ömür beni arayarak 'Dayı acil iş yerime gel, konyalı şu an burda' dedi. İşyerine gittiğimde kapıda daha önce görmediğim bereli bir şahıs vardı. Ömür'ü dışarı çağırdı, Ömür de gelemeyeceğini söyleyince silahıyla ateş etti ancak silah tutukluk yaptı, ardından yeniden ateş etti ve kaçtı. O anın şokuyla ne yapacağımı bilemedim" şeklinde ifade verdiği aktarıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE YARGILANACAK

Savcılık, hazırladığı iddianamede Ömür Erez'i silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle Rahmi Uygun'un 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Diğer şüpheliler Musa Teymur ve Yücel Özcan'ın da 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan 20'şer yıla kadar hapis ile cezalandırılmalarını talep etti. Şüpheliler önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Akaryakıtta indirim rüzgarı! Mazot fiyatı için yeni indirim geliyor: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL olacak?
BİM aktüel ürünler psikolog doğru mu, gerçekten satılıyor mu? 12 Ağustos 2022 BİM psikolog şaka mı, gerçek mi, aktüel katalogda hangi ürünler var?
Son dakika | Güzellik uzmanı Mehlika Derici'nin ölüm anını anlattılar! Kucakladı, kaçamadı...
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak nefesler tutuldu! 2022 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?
Araba satan 4 siteye soruşturma: Anlaşarak Google’da öne çıktılar
Son dakika | Ucuz konutta flaş gelişme; Her 5 konuttan biri gençlerin olacak
Masterchef ana kadroya kim girdi, düelloyu kim kazandı? 8 Ağustos MasterChef'te önlüğü kim aldı, finale kim kaldı?
Bankaların emekli promosyon ücretleri ne zaman verilecek, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022!
'Abdülhamid Han' Başkan Erdoğan’ı bekliyor! Filonun en güçlüsü için fetih vakti: Yunanistan'da panik katlandı!
KPSS ne zaman, sınav tarihleri belli oldu mu? 2022 KPSS lisans - önlisans, alan sınav, ÖABT ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?
ARKADAŞINA GÖNDER
Hemşire Ömür Erez soruşturmasında son nokta! Planlı cinayete ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA