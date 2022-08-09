Hemşire Ömür Erez soruşturmasında son nokta! Planlı cinayete ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi!

Kartal Aile Sağlığı Merkezi'nde 20 Ocak 2022 günü meydana gelen korkunç olayda, iddiaya göre Rahmi Uygun (39), sağlık merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i (34) silahla başından vurmuştu. Olayın ardından kaçan şüpheliler Rahmi Uygun ve Musa Teymur polis ekipleri tarafından yakalanırken hemşire Ömür Erez kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. şüpheliler ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

GENÇ KADIN TELEFONUNU ENGELLEYİNCE ÇILDIRMIŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, Rahmi Uygun ile Ömür Erez arasında gönül ilişkisi olduğu, olay tarihinden önceki süreçte aralarının bozulduğu ve Erez'in ilişkiye devam etmek istemediği, Erez'in şüphelinin telefonunu engellediği, bu durumu kabullenemeyen Rahmi Uygun'un ise ilişki sırasında yaptığı harcamaları bahane ederek, genç kadını ilişkiye zorladığı aktarıldı. İddianamede, Ömür Erez'e ve yakın çevresine sürekli mesaj göndererek genç kadını rahatsız ettiği, '...sana neler yapacağım...' şeklinde, tabancalı ya da tabanca içeren tehdit içerikli mesajlar gönderdiği kaydedildi.

SİLAH FOTOĞRAFLARIYLA TEHDİTLER

Şüphelinin tehditlerini her geçen gün arttırdığı ve kadını öldürmek için planlar yapmaya başladığının vurgulandığı iddianamede, genç hemşirenin iş yerinin açık adresinin şüphelinin telefonunda kayıtlı olduğu, telefonunda çok sayıda silah resmine, silahla çekilmiş videolara, atış talim videolarına rastlanıldığı anlatıldı. Şüphelinin İstanbul'a geleceğini diğer şüpheli Yücel Özcan'a söylediği ve kendisinden yardımcı olmasını istediği, olay günü buluştuklarında Yücel Özcan'a Ömür Erez'i öldüreceğini açıkça söylediği, genç kadını öğle arasında rahatça öldürebileceğini düşünerek olaydan sonra kaçmayı kolaylaştırmak için şüpheli Yücel Özcan'ın temin ettiği diğer şüpheli Musa Teymur'un kullandığı araçla Erez'i öldürmek için olay yerine geldiğinin altı çizildi.

ÖLMESİNİ GARANTİLEMEK İSTEMİŞ

Uygun'un silahının ilk etapta tutukluk yaptığı, ancak vazgeçmeyerek, tabancayla ölmesini garantilemek adına bitişik atış mesafesinden kafasına birkaç el ateş ederek, soğukkanlı bir şekilde genç kadını öldürdüğünün belirtildiği iddianamede, öldürme kararını daha kolay ve sağlam bir şekilde hayata geçirebilmek için diğer şüphelilerin araç ve emek yardımından istifade ettiği, İstanbul'a gelmeden önce Erez'i öldürmeye karar verdiği, bir süre zaman geçmesine rağmen verdiği karardan caymadığı belirtildi.

DİĞER 2 ŞÜPHELİDEN ÖLÜM DESTEĞİ

Şüpheli Musa Teymur'un ise şüpheli Rahmi Uygun ile şüpheli Yücel Özcan aracılığıyla tanıdığı, Musa Teymur'un, Uygun'u olay yerine kendisinin götürdüğü, olaydan sonra Uygun'un elinde kan izi gördüğü halde kıyafetlerini değiştirmesine yardım ettiği aktarıldı. Şüpheli Yücel Özcan'ın da Uygun'un cezaevinden arkadaşı olduğu, İstanbul'a silah ile ve Ömür Erez'i öldürmek için geleceğinden haberdar olduğu, Rahmi Uygun'un planını uygulamasında araç ve şoför temin ettiği, hastanede olduğu için silah temin edemediği, ancak hastanede tedavi olmasa cinayetin işlenmesinde suç aleti olacak silahı temin etmeye gönülllü ve istekli olduğu, genç hemşireyi öldürmesi için Uygun'u cesaretlendirdiği aktarıldı.

"AMACIN ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

İddianamede yer alan şüpheli Rahmi Uygun ifadesinde, yaklaşık 2 yıl önce Ömür Erez'le sosyal medyada tanıştıkları belirterek "Aramızda duygusal birliktelik yaşandı. Cezaevine girmeden biriktirdiğim 187 bin lirayı Ömür'e vermiştim. 14 Eylül 2021 tarihinde tahliye oldum fakat Ömür bana soğuk davranmaya başladı. Sonra bana ona verdiğim parayla annesine ev aldığını söyledi. Ben de paramı isteyince vermeyeceğini söyledi. Konuşmak için işyerine gittim, yaklaşık yarım saat kapının önünde konuştuk. Ardından arkamdaki şahıs elini beline götürünce paniklerim, silahımla bir el ateş ettim, mermi yere düştü, ardından Ömür'e 2-3 el ateş ettim. Her şey bir anda oldu" ifadelerini kullandı.

GENÇ KADININ AİLESİNE TEHDİTLER

İddianamede tanıkların ifadelerine de yer verildi. Ömür Erez'in kardeşi olan Menderes Erez'in "Ben Fransa'da yaşarım. 2021 yılında Rahmi Uygun bana sosyal medyadan mesaj atıp hakaretlerde bulunmuş, 'Rahmi ablan yüzünden kendisine sıktı, ölürse sizden de çok kişi ölür' diyerek ilemin fotoğraflarını gönderip beni tehdit etmişti. Ablam da bana bu kişiyle internette tanışıp bir süre konuştuğu ancak sonrasında arasına mesafe koyduğunu ancak şahsın kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini söylemişti. Şahıs uzun süre benden para istedi ama ben hiç göndermedim. Ablama şikayetçi olalım dediğimdeyse bana 'Ben bu adamdan korkuyorum, serbest kalırsa bize zarar verir, ben ona soğuk davranarak kurtulacağım' demişti' demişti. Şüphelilerden davacı ve şikayetçiyim" dediği yer aldı.

OLAYI GÖREN MANEVİ DAYI ANLATTI

Ömür Erez'in komşusu ve manevi dayısı olduğunu söyleyen Mevlüt Koç'un ise "Ömür benim mahalleden komşumdur. Kendisini küçüklüğünden beri bilirim, bana 'dayı' diye hitap eder. Ömür bana bir erkek tarafından rahatsız edildiğini anlatmıştı. Olay günü öğle saatlerinde Ömür beni arayarak 'Dayı acil iş yerime gel, konyalı şu an burda' dedi. İşyerine gittiğimde kapıda daha önce görmediğim bereli bir şahıs vardı. Ömür'ü dışarı çağırdı, Ömür de gelemeyeceğini söyleyince silahıyla ateş etti ancak silah tutukluk yaptı, ardından yeniden ateş etti ve kaçtı. O anın şokuyla ne yapacağımı bilemedim" şeklinde ifade verdiği aktarıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE YARGILANACAK

Savcılık, hazırladığı iddianamede Ömür Erez'i silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle Rahmi Uygun'un 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Diğer şüpheliler Musa Teymur ve Yücel Özcan'ın da 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan 20'şer yıla kadar hapis ile cezalandırılmalarını talep etti. Şüpheliler önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.