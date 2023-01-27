Hemşire Ömür Erez’i katletmişti: O caninin cezası açıklandı!

Diğer sanık Yücel Özcan ise savunmasında, "Öldüreceğini bilseydim bir şekilde ben engel olurdum. Benim iki tane evladım var. Evlat o kadar kolay yetiştirilmiyor. Elimden gelen her şeyi yapardım. Ben ayağım kesilecek derdine düşmüştüm. Yardım etmem söz konusu değildir" şeklinde konuştu.

Ömür Erez'in ailesinin avukatı, "Sanıkların savunmaları çelişkilidir. Sanıkların suçun işlenmesinden önce birlikte hazırlık ve plan yaptıkları, Rahmi'nin silah ile atış talimi yaptığı, sanıkların olay günü birlikte hareket edip, plan dahilinde Rahmi'nin kanlı kıyafetlerinin de ortadan kaldırılmasının birlikte gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır" dedi.