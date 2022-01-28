Son dakika: Hemşire Şebnem Köker’in ölümünde yeni detay: Babası o sözlere isyan etti

ACILI BABADAN SANIĞA İSYAN

Müşteki Köker beyanının devamında 'Sanık bana elimden kaydı, kucağımdan tutamadım dedi. Bizim beynimize bunu intihar olarak aşıladılar. Olay yerine baksanız olayın cinayet olduğunu anlarsınız. Kızımın kendisinin düşmesi mümkün değil. Bu adam cezaevine girse sanki kızım geri mi gelecek? Ben iftira atmıyorum. Olayda cinayet şüphesi olması sanığın anlatımlarıdır. O telefon denize düşmedi. 3 ay sonra bana gıcır gıcır geri geldi. Denize düşen telefon öyle olamaz' diyerek şikayetçi olduğunu belirtti.

ŞEBNEM KÖKER'İN YANINA GİDEN TANIK ANLATTI

Tanık Murat B. ise duruşmada, gece saat 03.00 sıralarında gürültü duyduğunu, olay yeriyle kendi balkonu arasında 20-25 metre mesafe olduğunu, balkona çıktığında maktulü görünce aşağı indiğini, maktulün nabzına baktığında az da olsa attığını, o sırada gelen sanığın 'Şebnem mi o' diye tekrarladığını, kanı durdurmak için tampon yaptığını, ardından da ambulansın geldiğini beyan etti.