Her hacı adayına GSM hattı

Her yıl milyonlarca hacı adayını kutsal topraklarla buluşturan Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 hac dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor. Hac kurasının çekilmesinden hemen sonra kesin kayıt işlemlerinin başladığını söyleyen Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdür Remzi Bircan, 2025 hac dönemi için hazırlanan yenilikleri anlattı. Bircan, "Bu sene de her sene olduğu gibi hacı adaylarımızı kutsal topraklarla buluşturmanın heyecanı içerisindeyiz. Hacı adaylarımıza bu yıl için yeni müjdelerimiz olacak. Bize sıkça söylenen ve bizden talep edilen iletişim meselesini bu sene çözeceğiz. Hacı adaylarımızın her birine Arabistan'daki yerel bir GSM operatörüyle anlaşarak bir SİM kartı temin edeceğiz. İçerisinde yaklaşık 20 GB internet ve 500 dakikalık konuşma süresinin de olacağı bu telefon sayesinde hem grup hocalarıyla rahat iletişim kurabilecekler, hem eğitim içeriklerine erişimde kullanabilecekler hem de aileleriyle daha rahat iletişim kurabilecekler" dedi. Hacca gidecek vatandaşlar için de eğitim videoları hazırladıklarını duyuran Bircan, "Böylece vatandaşlarımızın daha bilinçli şekilde hac ibadetlerini yapmalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.