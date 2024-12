Her sigara ömürden 20 dakika çalıyor

Sigara sadece paranızı değil ömrünüzü de çalıyor. İngiltere'deki University College London'dan (UCL) araştırmacılar, içilen her bir sigaranın insanın ortalama yaşam süresini yaklaşık 20 dakika kısalttığını tespit etti. Araştırmacılar, 1951'de başlayan British Doctors Study ve 1996'dan bu yana kadın sağlığını araştıran Million Women Study adlı çalışmaların son verilerini inceledi. Araştırmacılar, bu veriler ışığında içilen her bir sigaranın, ömür süresini yaklaşık 20 dakika kısaltabileceğini belirledi. Buna göre, 20 adet sigara içeren her paket, yaşam süresini yaklaşık 7 saat azaltıyor. Araştırma yazarlarından Sarah Jackson, yaptığı açıklamada "Sigarayı bırakmayanlar, yaşam sürelerinden ortalama 10 yıl kaybediyor" dedi.