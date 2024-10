Her yer ‘Ay Yıldız’

Bazı büyük market, tekstil ve kitapevleri indirime gitti. Türk yıldızları 500'üncü gösteri uçuşunda gökyüzünde 'Ay' ile 'Yıldız' olmak için çağrıda bulundu.

VİTRİNLER KIRMIZI BEYAZ

Cumhuriyetimin 101'inci yılı kutlamaları münasebetiyle birçok il ve ilçede eğlence ve konser amaçlı etkinlikler, Ankara'daki hain saldırı nedeniyle bir bir iptal edilmeye başladı. Yurdun dört bir köşesinde cadde ve sokaklar, büyük alışveriş merkezleri, kamu binaları vs. gibi alanlarda her yere ay yıldızlı bayraklar asıldı. Yürüyüş, halk oyunları gösterisi ve bazı sanatçıların konserleri ya iptal edildi ya da ertelendi. Birlik beraberlik mesajlarının verildiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda valilikler ve belediyelerin büyük bir çoğunluğu cadde ve sokaklarda donattıkları ay yıldızlı bayraklarımızın yanı sıra açık havada 'Atatürk'ün özel fotoğraf sergilerine yer verdi. 'Bayraksız ev ve işyeri kalmasın' sloganıyla her tarafa ay yıldızlı bayraklar asıldı. Bazı giyim mağazaları, vitrinlerini kırmızı beyaza dönüştürdü. Tekstil firmaları, 'Büyük kutlama için en şık kırmızı beyazlarımız hazır mı? Tüm ürünlerde yüzde 15 indirim fırsatını yakalayın" dedi. Kitapevleri de bazı seçili ürünlerde büyük indirimlere gitti. Bir kitabevi, 490 ve üzeri alışverişte 300 liralık 'Türk Atası' kitabını hediye ederken diğer kitapevleri de yüzde 25 oranında kitaplarda indirim yaptı. Bir marka, Türkiye'deki tüm istasyonlarda elektrikli araçlar için şarj istasyonlarını ücretsiz yaptı.

GÖKTE AY YILDIZ, YERDE CUMHURİYET ATEŞİ

Türk yıldızları ise sosyal medyadan anlamlı bir çağrıda bulundu. Türk yıldızları, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda İzmir semalarına Ay ile Yıldız olmaya geliyoruz. Yurt içindeki 500'üncü gösteri uçuşumuza tüm halkımız davetlidir. Gözünüz göklerde olsun, Cumhuriyetimiz var olsun" dedi. Kürekler 29 Ekim için çekildi. Bilecik Söğüt'te de Geleneksel Cumhuriyet Koşusu düzenlenirken Bilecik Valiliği de sosyal medya hesabından yarın akşam Pelitözü Gölpark'ta 'Cumhuriyet Ateşi'ni yakıyoruz. Bayrağını al Cumhuriyet coşkusuna sen de katıl" diyerek halkı buraya davet etti. Etkinlikler kapsamında Denizli Kale Belediye Başkanlığı, Türkiye'nin dört bir tarafından âşıkların 7. Geleneksel Kaledavaz Âşıklar Bayramı'na katılacağını duyurdu. Bursa'da Cumhuriyet Tırı, yola çıktı. Beşiktaş Stadyumu ve koltukları Türk bayraklarıyla donatıldı. Akçaabat Belediyesi'nde 7'den 77'ye herkes üzerlerine Türk bayraklı elbiseleri giyerek Fener Alayı yürüyüşüne katıldı. Ayrıca Erzurum Yakutiye Spor Salonu'nda Erzurum- Ağrı- Muş Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları yapılacak.