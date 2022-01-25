Hicr Suresi 95. Ayet - Hicr Suresi 95. Ayet Okunuşu Ve Anlamı
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Kur’an-ı Kerim’in 15. suresi olan Hicr Sûresi, iniş sırasına göre 54. olarak karşımıza çıkar. 15. sûre olan Hicr Sûresinin pek çok fazileti bulunur. Bu nedenle insanların okuyup anlaması önemlidir. 95. ayetinin ise dilek ve istekler için okunması tavsiye edilir. Bu yüzden insanlar dileklerinin kabul olmasını isteyen insanlar Hicr Sûresi 95. ayetin okunuşunu ve anlamını araştırırlar.
Hicr Sûresi Mekke döneminde nazil olan ve 99 ayeti bulunan bir suredir. Bu sure ismini 80. ayetinde geçen "Hicr" kelimesinden alır. Bu kelime; Medine'nin kuzeyinde bulunan zamanında Semûd kavminin yaşadığı yerin ismidir. Bu sûrede başlıca değinilen konular; Allah'ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap, peygamberlerin inkarcılara karşı verdikleri mücadelelerdir.
Hicr Suresi 95. Ayet
اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِءٖينَۙ
Hicr Suresi 95. Ayet Okunuşu
İnnâ kefeynâke-lmustehzi-în(e)
Hicr Suresi 95. Ayet Anlamı
Hicr Suresinin anlamı, 95-96. ayetler arasında belirtilmiştir. Buna göre;
Allah'ın yanında başka bir tanrı daha edinen o alaycılara karşı biz senin yanındayız. Onlar ileride anlayacaklar!
Hicr Suresi 95. Ayet Tefsiri
Hicr Suresinin 95. ayeti tek başına tefsir edilmemiştir. 95 ve 96. ayetlerin beraber tefsiri şu şekildedir:
Başta peygamberler olmak üzere büyük inanç, fikir ve aksiyon adamlarının en önemli özelliklerinden biri, her türlü güçlük, engel ve engellemeye aldırış etmeden, yılmadan temsil ettikleri inancı, düşünceyi, dünya görüşünü azim ve kararlılıkla sürdürmeleridir. Hemen bütün peygamberlerin ve diğer önder şahsiyetlerin, davalarını toplumlara anlatma mücadelesi verirken en sık mâruz kaldıkları karşı davranışlardan biri alay ve hakaret olmuştur. Alay etmek, Mekkeli inkârcı ve zalimlerin de Hz. Peygamber'e ve müminlere karşı en sık başvurdukları mücadele yöntemlerinden biri idi. Fakat –bu âyetlerde de görüldüğü gibi– Resûlullah aleyhisselâm, Kur'an-ı Kerîm'in eğitimi ve irşadı ile iradesini beslemiş; Allah'ın yardımını her zaman yanında hissetmiştir; bu sayede putperestlik, inkârcılık, zulüm, cehalet ve ahlâksızlıktan ibaret olan bir zihniyetin vahyin gerçekleri karşısında yıkılmaya mahkûm olduğuna inancını asla kaybetmemiştir.
Kaynak :Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 372-373