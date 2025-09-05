Hilal’in katili kampüse girişte hiç aranmamış

İstanbul Sarıyer'deki Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde bulunan kafede eski kız arkadaşı Hilal Özdemir'i (15) tabancayla vurarak öldüren Ayberk Kurtuluş'un (20) kampüse girdiği anların görüntüsü ortaya çıktı.Görüntülerde, Ayberk Kurtuluş'tan önce giriş yapmaya çalışan aracın güvenlik noktasında bir süre bekletildiği ve sürücüsüne sorular sorulduğu görülüyor. Kurtuluş'un ise neredeyse aracını hiç durdurmadan, özel güvenlik görevlisine kısa bir şeyler söyleyip sonra yoluna devam ettiği görülüyor.Poliste 24 suç kaydı bulunan Kurtuluş'un aracıyla geldiği kampüste, kapıdaki güvenlik görevlilerine, 'Düğüne geldim' diyerek içeriye girdiği ve aranmadığı bilgisine ulaşıldı.Türkiye'nin konuştuğu olay, 30 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde meydana geldi. Tartıştığı eski kız arkadaşı Hilal Özdemir'i başına tabancayla bir el ateş ederek öldüren Ayberk Kurtuluş, sonrasında aynı silahla kendi başına ateş ederek hayatına son verdi.Olay günü Özdemir'i arayan Kurtuluş'un, 'Son bir kez görüşelim' dediği, Özdemir'in kendisine yarı zamanlı olarak çalıştığı kafenin konumunu attığı öğrenildi.Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, Kurtuluş'un olayda kullandığı silahın ruhsatsız ve kurusıkıdan bozma tabanca olduğu belirlendi.