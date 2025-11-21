Hıncal Uluç kabri başında anıldı

SABAH Gazetesi Yazarı, Türk basınının duayeni Hıncal Uluç, vefatının 3. yılında mezarı başında anıldı. 83 yaşında hayata veda eden Uluç için Kuran-ı Kerim okundu. Gazetecilik ve spor camiasının ağabeyi Hıncal Uluç, 20 Kasım 2022'de vefat etti. Ardından geçen üç yılda, hem medya dünyasında hem de okurları arasında bıraktığı boşluk giderek büyüdü.

Vefat yıldönümünde dostları, meslektaşları ve yıllarca birlikte çalıştığı isimler kabri başında Uluç'u andı. Hıncal Uluç, sadece yazdıklarıyla değil, kendine has üslubu ve medyadaki duruşuyla da hafızalarda yer etmeye devam ediyor. Ardında köşe yazıları, televizyon yorumları ve kitaplarıyla yaşayan bir miras bırakan Hıncal Uluç, sevenlerinin dualarıyla bir kez daha rahmetle anıldı.